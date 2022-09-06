Как не замерзнуть зимой в квартире: 5 обязательных шагов по подготовке

Отопительный сезон будет иметь немало вызовов для украинской власти и населения. Как подготовиться украинцам самостоятельно к самой тяжелой зиме за всю Независимость Украины, читайте в материале.

Юрий Щедрин, аналитик "Центра развития городов", рассказал 24 каналу, как нужно подготовиться к грядущему отопительному сезону и что следует сделать в первую очередь.

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Что делать, чтобы не замерзнуть: обязательные шаги

По словам Юрия Щедрина, первое и самое важное – это коммуникация. В многоквартирном доме должен быть ответственный, у кого будут контакты жильцов всех квартир. Сейчас много пустых квартир, к ним нет доступа. В случае чрезвычайной ситуации должен быть доступ ко всем квартирам.

Также в доме должен быть человек, знающий, где есть дренажи, и в случае необходимости мог бы слить теплоноситель из отопительной системы. Если произойдет авария, а теплоноситель из системы не слить, то это будет угрожать параличом коммуникаций.

Во-вторых, каждый житель должен знать обслуживающую его организацию: что она делает, как работает, есть ли у нее специалисты, которые в случае необходимости смогут сделать текущий ремонт. Следует узнать, осуществила ли эта организация соответствующую подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям, возможно ей необходима какая-либо помощь и т.д.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Это безопасность коммуникативная, она не требует никаких средств – просто нужно владеть информацией и быть готовым в случае необходимости действовать.

В-третьих, многие люди приобрели электрообогреватели на случай проблем с отоплением. Но надо помнить, что в большинстве старых домов электросеть изношена и не рассчитана на большую нагрузку. Поэтому жителям многоквартирных домов следует лично проверить состояние электросети дома и собственной квартиры, чтобы обезопаситься в будущем от короткого замыкания и пожара вследствие перегрузки электросети. Кроме того, нужно иметь контакты и быть на связи с электриком, который мог бы в случае необходимости устранить неполадки.

Чтобы обезопаситься от перегрузки электросети в результате одновременного включения большого количества электрообогревателей, следует в местах общего пользования в доме вывесить соответствующие объявления. Это действенный способ предупреждения людей,

– говорит эксперт.

В-четвертых, необходимо проверить состояние отопительных коммуникаций , то есть труб, по которым поставляется энергоноситель. По возможности, трубы следует утеплить. Но утеплять нужно правильно – диаметр утеплителя должен соответствовать диаметру трубы. Для этого лучше обратиться к специалисту, из того же ЖЭКа или ОСМД. Это недорого стоит. В результате теплопотери уменьшатся на 10 – 15%. Экономию ощутит каждая квартира уже в этом сезоне.

, то есть труб, по которым поставляется энергоноситель. По возможности, трубы следует утеплить. Но утеплять нужно правильно – диаметр утеплителя должен соответствовать диаметру трубы. Для этого лучше обратиться к специалисту, из того же ЖЭКа или ОСМД. Это недорого стоит. В результате теплопотери уменьшатся на 10 – 15%. Экономию ощутит каждая квартира уже в этом сезоне. В-пятых, обязательно нужно утеплить подъезд и места общего пользования в доме. Это можно сделать собственноручно за минимальные средства. Так, этим должны заниматься ЖЭКи, но в нынешней ситуации вряд ли они этим будут заниматься. Поэтому нужно брать инициативу в свои руки.

Если в домах есть индивидуальные теплопункты (в 4 – 5% прошедших тепломодернизацию столичных домов есть теплопункты), то их следует дополнительно настроить, потому что большинство из них не настроены. Для этого нужно нанять специалистов. В дальнейшем же это сэкономит до 30% тепловой энергии,

– уверен Юрий Щедрин.

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Когда в Украине начнется отопительный сезон

Как рассказал 24 каналу Олег Попенко, эксперт по ЖКУ, председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг, отопительный сезон в этом году будет начат поздно. В некоторых случаях начнется ближе к середине зимы или может вообще не начаться.

Это может быть и 1 ноября. Если будет позволять погода, то может начаться в пределах 15 – 20 ноября. Это прогнозируем только в том случае, когда будут полностью готовы теплокоммунэнерго и многоквартирный жилищный фонд. В прошлом отопительном сезоне, в Дарницком районе Киевской области, он начался в конце декабря. Следовательно, 5 жилых домов получили тепло только 30 декабря.

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