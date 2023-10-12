Опалювальний сезон 2023 – 2024 в Україні: якими будуть тарифи та що з субсидіями

Незабаром в Україні розпочнеться ще один опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни. Уряд обіцяв залишити тарифи на опалення без змін, а субсидії нарахувати автоматично. Коли розпочнеться опалювальний сезон 2023 – 2024 та, які суми у платіжках побачать українці, розповідаємо далі.

Старт опалювального сезону

Початок опалювального сезону в Україні залежить від температури повітря й не має конкретних дат. Опалення можуть увімкнути не синхронно по всій Україні й через те, що рішення про це ухвалюється на рівні місцевої влади у кожному місті окремо.

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Щоб в оселях українців дали тепло потрібно, аби середньодобова температура була нижча за +8 градусів за Цельсієм щонайменше 3 доби. Зазвичай опалювальний сезон стартує 15 – 16 жовтня й триває в середньому до 16 квітня. Він завершується, коли середньодобова температура тримається вище +8 градусів за Цельсієм три доби.

Де вже дали тепло

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє , що вже 15 – 16 жовтня в Україні істотно похолоднішає.

Зазвичай першими до опалення підключають школи, дитячі садки та медичні установи й вже потім приходить черга приватних квартир. Так, мер столиці повідомив, що у Києві вже почали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури за заявками керівників.

Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати і комунальні будівлі. Тоді ж – за їх заявками – й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі,

– повідомив Кличко.

Якими будуть тарифи

Тарифи на газ

Варто також зауважити, що НАК "Нафтогаз" очікує, що до початку зими запаси газу у підземних сховищах перевищать 16 мільярдів кубометрів. Наразі вже накопичено 15,75 мільярда кубометрів газу, повідомив Олексій Чернишов

Під час одного із засідань уряду у вересні премʼєр Денис Шмигаль підкреслив, що ціна на газ, на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону.

Важливо, що Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в зимово-осінній період. Ціна на газ, на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону. Ми також продовжили дію ПСО на ринку природного газу, за яким постачальники тепла отримають від Нафтогазу обсяги блакитного палива за фіксованою ціною – 7,4 гривні за кубометр газу,

– зазначив він.

У "Нафтогазі", який постачає газ 98% побутових споживачів, запевнили, що тариф залишиться незмінним й складатиме 7,96 гривні за кубометр.

Тарифи на електроенергію

Довідково: ПСО – це покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку природного газу для його постачання виробникам теплової енергії та бюджетним установам.

У деяких українців суми в платіжках за тепло залежать від тарифів на електроенергію, а не газ. На відміну від газових тарифів, електроенергії суттєво подорожчала з 1 червня цього року. Тоді уряд підвищив тариф до 2,64 гривні за кіловат-годин.

Однак спосіб заощадити та платити менше все ж є, так власники двозонних лічильників, якщо вкладуться у 250 кіловат-годин за місяць, вдень платитимуть 2,64 гривні за кіловат-годин, а вночі 50% – 1,32 гривні.

Ситуація з субсидіями

При розрахунку субсидій на опалювальний сезон з жовтня будуть враховані доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії будуть враховані в розмірі нарахованої пенсії за серпень цього року.

У ПФУ повідомили, що ті, хто отримував субсидію під час неопалювального сезону, автоматично отримають її, коли увімкнуть тепло. Відповідно таким громадянам нікуди звертатись не треба.

Також відомство додало, що упродовж восьми місяців 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету було спрямовано 300,5 мільярдів гривень. Зокрема, на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам з бюджету виділено 32,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, що на субсидію не мають права ті, хто:

має на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень;

купує новий автомобіль, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень;

купує валюту на понад 50 тисяч гривень одноразово.