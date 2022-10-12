Тарифи не підвищать, а субсидії залишать: в уряді розповіли, як українцям підготуватись до зими
Джерело:телеграм Дениса Шмигаля
Ця зима буде дійсно важкою. Тому українцям варто підготуватися до холодів. Своєю чергою, держава також зробить все, що від неї залежить.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що кожній родини необхідно мати запас необхідних базових речей – теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Їх важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло.
До теми ЄС спільно з ЄІБ допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури
Взимку тарифи на газ і тепло не підвищуватимуть
Шмигаль розповів, що уряд разом із місцевою владою:
- накопичили достатню кількість енергоресурсів,
- підготували мережі,
- закупили додаткове обладнання,
- забезпечують ремонти пошкодженої інфраструктури.
Зараз готовність до опалювального сезону по країні – більш ніж 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури,
– зауважив прем'єр.
Він додав, що попри достатню кількість енергоресурсів для проходження цієї осені та зими, слід їх максимально економити. Тому Шмигаль звернувся до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години.
"Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури у квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє — 18 градусів", – зауважив глава уряду.
За його словами, це необхідність і внесок українців у перемогу. Адже те, як наша держава пройде цю зиму, залежить від кожного громадянина.
"Паралельно з цим уряд продовжує роботу над стабілізацією функціонування ринків газу та електроенергії. Зокрема ми припинили експорт електроенергії до ЄС, аби збалансувати власну систему", – розповів Шмигаль.
Прем'єр наголосив, що тарифи не підвищуватимуть ні на газ, ні на опалення, ані на електроенергію.
Субсидії залишаються і будуть виплачуватися в повному обсязі всім родинам, які дійсно цього сьогодні потребують,
– додав глава уряду.
Він підсумував, що російські окупанти намагатимуться використовувати холод як зброю. Хоч вони й думають, що так змусять українців капітулювати, цього не буде.Зверніть увагу! Уряд виділив 563 мільйонів гривень 8 областям для придбання дров. Їх безкоштовно роздадуть населенню у прифронтових територіях, зокрема на Донеччині, Дніпропетровщині, Чернігівщині тощо.