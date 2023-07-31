Готовими будемо до жовтня: що буде з опалювальним сезоном 2022 – 2023

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, що технічно Україна буде готова до опалювального сезону вже на початку жовтня. Став підготовки вже становить понад 50%.

Як Україна готується до опалювального сезону

Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України, повідомив, що до 1 жовтня Україна буде готова до опалювального сезону 2023 – 2024.

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Олександр Кубраков Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Більшість підприємств критичної інфраструктури забезпечені резервними джерелами живлення. На підприємствах теплокомуненерго впроваджується високоефективна когенерація, що забезпечить їхню роботу в критичних режимах в разі відключень енергетичної системи.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на сьогодні стан підготовки до зими становить 60%. Це середній показник по Україні.

Ми маємо чіткий графік і на 1 жовтня плануємо 100% готовності по всіх об'єктах, які необхідні,

– зауважує Кубраков.

Відновлення української енергосистеми

Звернуть увагу, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну агресорка пошкодила 716 об'єктів теплопостачання.

Водночас на сьогодні понад 65% усіх об'єктів вже відновлені.

А якщо говорити про підприємства теплової генерації, то вони відновлені практично на 100%.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури розповідає, що зараз в Україні працюють над забезпеченням резервних потужностей.

Під особливим контролем – питання відновлення уражених об'єктів критичної інфраструктури, облаштування захисту від атак дронів та крилатих ракет,

– каже він.

Крім цього, як повідомляє міністра енергетики Германа Галущенка, розвивають ще й нові генеруючі потужності, як-от газотурбінні установки.

Герман Галущенко Міністра енергетики Це дасть можливість додати 254 мегавати. Це – взагалі нова потужність. Такої в нас не було. Плюс нова зелена генерація 437 мегаватів, є розбивка по областях. Це промислові сонячні електростанції, СЕС домогосподарств і вітрова генерація. Це – все те, що вже реалізоване.

На відновлення теплопостачальних підприємств у 2023 році з бюджету України виділили