Как Украина готовится к отопительному сезону

Во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске Александр Кубраков, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, сообщил, что к 1 октября Украина будет готова к отопительному сезону 2023 – 2024.

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Александр Кубраков Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Большинство предприятий критической инфраструктуры снабжены резервными источниками питания. На предприятиях теплокоммунэнерго внедряется высокоэффективная когенерация, что обеспечит работу в критических режимах в случае отключений энергетической системы.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, на сегодняшний день состояние подготовки к зиме составляет 60%. Это средний показатель по Украине.

У нас есть четкий график и на 1 октября планируем 100% готовности по всем объектам, которые необходимы,

– отмечает Кубраков.

Восстановление украинской энергосистемы

Обращают внимание, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину агрессор повредила 716 объектов теплоснабжения.

В то же время на сегодняшний день более 65% всех объектов уже восстановлены.

А если говорить о предприятиях тепловой генерации, то они восстановлены практически на 100%.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры говорит, что сейчас в Украине работают над обеспечением резервных мощностей.

Под особым контролем – вопрос восстановления пораженных объектов критической инфраструктуры, обустройство защиты от атак дронов и крылатых ракет,

– говорит он.

Кроме этого, как сообщает министра энергетики Германа Галущенко, развивают еще и новые генерирующие мощности, такие как газотурбинные установки.

Герман Галущенко Министра энергетики Это позволит добавить 254 мегаватта. Это вообще новая мощность. Такого у нас не было. Плюс новое зеленое поколение 437 мегаватт, есть разбивка по областям. Это промышленные солнечные электростанции, СЭС домохозяйств и ветровая генерация. Это все то, что уже реализовано.

Важно! На восстановление теплоснабжающих предприятий в 2023 году из бюджета Украины выделили более полумиллиарда гривен.