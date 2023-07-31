Как Украина готовится к отопительному сезону
Во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске Александр Кубраков, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, сообщил, что к 1 октября Украина будет готова к отопительному сезону 2023 – 2024.
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Большинство предприятий критической инфраструктуры снабжены резервными источниками питания. На предприятиях теплокоммунэнерго внедряется высокоэффективная когенерация, что обеспечит работу в критических режимах в случае отключений энергетической системы.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, на сегодняшний день состояние подготовки к зиме составляет 60%. Это средний показатель по Украине.
У нас есть четкий график и на 1 октября планируем 100% готовности по всем объектам, которые необходимы,
– отмечает Кубраков.
Восстановление украинской энергосистемы
Обращают внимание, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину агрессор повредила 716 объектов теплоснабжения.
- В то же время на сегодняшний день более 65% всех объектов уже восстановлены.
- А если говорить о предприятиях тепловой генерации, то они восстановлены практически на 100%.
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры говорит, что сейчас в Украине работают над обеспечением резервных мощностей.
Под особым контролем – вопрос восстановления пораженных объектов критической инфраструктуры, обустройство защиты от атак дронов и крылатых ракет,
– говорит он.
Кроме этого, как сообщает министра энергетики Германа Галущенко, развивают еще и новые генерирующие мощности, такие как газотурбинные установки.
Это позволит добавить 254 мегаватта. Это вообще новая мощность. Такого у нас не было. Плюс новое зеленое поколение 437 мегаватт, есть разбивка по областям. Это промышленные солнечные электростанции, СЭС домохозяйств и ветровая генерация. Это все то, что уже реализовано.