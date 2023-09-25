Вперше на власному газі: Україна проживе зиму на ресурсі, який видобула сама

Майбутній опалювальний сезон Україна проживе на газі, який був видобутий власноруч. Обсяги національного ресурсу поступово зростають.

Україна вперше проживе зиму на власному газі

Олексій Чернишов розповів, що розрахунки "Нафтогазу" підтверджують можливість комфортно прожити зиму для українців на власному газі.

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Олексій Чернишов Голова НАК "Нафтогаз України" Хочу нагадати, що ми збільшуємо обсяги газу власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році "Нафтогаз" пробурив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд наступного року. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість.

Він зазначив, що українцям вдасться пережити зиму без збільшення тарифів на газ та дефіциту.

Ми абсолютно впевнено дивимося в майбутню зиму. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні. Відтак, прошу всіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи й поставитися відповідально до цього типу енергії. Тому що це український видобуток, наше з вами спільне досягнення,

– додав він.

Чи зміняться ціни на газ для населення

У 2023 році АТ "Укргазвидобування" поставило за мету збільшити видобуток природного газу на 1 мільярда кубометрів – до 13,5 мільярдів кубометрів.

Ціни на газ залишаться на тому ж рівні, що і зараз, розповів Чернишов.

Хочу усіх заспокоїти: ціна на газ для таких споживачів, як домогосподарства, залишиться стабільною – це 7,96 гривні, тобто та, яка була і минулого року. Також у нас діють спеціальні умови постачання газу для підприємств теплокомуненерго,

– пояснив голова "Нафтогазу".

Уряд продовжив дію покладання спеціальних обов'язків, прийнявши постанову.

Таким чином, газ для підприємств ТКЕ буде постачатися за ціною 7,42 гривні за кубометр,

– додав він.

До слова, ціни у інших постачальників теж не змінюватимуться.