Опалювальний сезон 2025: Кулеба розповів, як Україна проходитиме зиму

В Україні опалювальний сезон розпочався планово. З 15 жовтня теплопостачання увімкнули для соціальної сфери, тобто шкіл, дитячих садочків, лікарень тощо.

Що розповів Олексій Кулеба?

А вже з 28 жовтня розпочали опалювальний сезон для приватних домогосподарств, про що розказав Віце-прем’єр Міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба для 24 Каналу.

Читайте також У Львові почали опалювальний сезон для населення: коли тепло буде у всіх будинках

Опалювальний сезон стартував планово – з 15 жовтня розпочався опалювальний сезон для соціальної сфери. Із 28 жовтня розпочався опалювальний сезон для приватних домогосподарств,

– повідомив Кулеба.

Також він відзначив важливість захисту енергетики в країні. Згідно зі слів міністра, будівництво захисту енергообʼєктів триває постійно ще з 2023 року. Саме тоді Росія почала прицільно бити по критичній інфраструктурі України.

Зокрема у 2023 році було узгоджено рішення захистити найбільші енергетичні обʼєкти Укренерго комплексом заходів, серед яких і фізичні. Усього це близько сотні великих елементів, які потребували захисту.

З поміж цього числа 46 елементів на 22 підстанціях захищало Агентство відновлення. З них – 38 елементів повністю виконані. Ще 8 готові на 90% та будуть виконані до кінця року.

Зверніть увагу! Олексій Кулеба наголосив, що росіяни щоразу зміняють тактику ударів, відповідно до цього адаптуються й рішення української влади. Однак далеко не всі вони є публічними з безпекових причин.

Що ще говорили в уряді?

Україна вже має 1,36 мільярда євро для імпорту газу. Про це повідомила Юлія Свириденко.

Гроші вдалося забезпечити підтримки європейських партнерів та міжнародних фінансових інституцій. Зокрема вже забезпечили джерела надходження 70% коштів і працюють над закриттям потреби до 100%.