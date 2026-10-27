Опалювальний сезон в Україні: ще у двох регіонах починають подачу тепла

Різке зниження температури змушує місцеву владу пришвидшити старт подачі тепла. Вже найближчими днями мешканці одразу кількох обласних центрів зможуть зігрітися у своїх квартирах.

Де увімкнуть опалення вже 28 жовтня

Уже в середу, 28 жовтня, опалювальний сезон для населення стартує у Тернополі, про що повідомили на сайті міської ради.

У Тернополі питання подачі теплоносія до житлових будинків внесли до порядку денного засідання виконавчого комітету. Згідно з проєктом рішення, тепло почнуть подавати з 09:00 ранку 28 жовтня.

У середу, 28 жовтня, на засіданні виконавчого комітету міської ради планують розглянути та прийняти рішення про початок опалювального періоду 2026–2027 років на території Тернопільської міської територіальної громади,

– йдеться у повідомленні.

Після ухвалення рішення розпочнеться подача тепла до житлових будинків міста.

Зауважте! Про результати засідання буде повідомлено додатково.

Тим часом у Хмельницькому мер міста Олександр Симчишин вже підписав розпорядження про старт опалювального сезону. Для багатоповерхівок міста він розпочнеться також з 28 жовтня.

Варто зазначити, що соціальний сектор міста, зокрема лікарні та дитсадки, почав обігріватися ще 15 жовтня.

Нагадаємо, що опалювальний сезон є важливою та актуальною темою для українців. Наприклад, на Львівщині його ще не розпочали. Подачу тепла планують розпочати за певних температурних умов.

Таке ж рішення погодили в Одеській області. Там також опалювальний сезон розпочнеться відповідно до погодних умов.