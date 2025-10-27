Під загрозою зриву: що відбувається з опалювальним сезоном у Криму

У багатьох містах Криму, зокрема в Сімферополі, знову зрив початку опалювального сезону. Наразі у кримському сегменті соцмереж жителі масово скаржаться на відсутність опалення в багатоквартирних будинках.

Що не так з початком опалювального сезону у Криму?

Про це розповів один із кримських активістів на умовах анонімності, пише 24 канал з посиланням на Крим.Реалії.

За його інформацією, особливо гостра ситуація у кримській столиці. Там обіцяли подати тепло в усі багатоквартирні будинки ще тиждень тому – з 20 жовтня.

У Сімферополі зараз (26 жовтня) дуже багато обурення через те, що багатоквартирні будинки й навіть цілі вулиці досі залишаються без опалення – наприклад, Суходільна, Тролейбусна та інші. По всьому місту видно осередки проривів теплотрас, звідки клубами йде пара. Комунальники не встигають ліквідовувати аварії,

– повідомив активіст.

Причина не лише у слабкій підготовці до опалювального сезону. Подібні події стали наслідком й значною мірою у фізичному зношенні тепломереж, які не витримують навантаження, коли до них підключають новобудови в умовах масової точкової забудови кримської столиці.

Про це також пише кримський проросійський політик і блогер Степан Кіскін. На його думку, відповідальні за зрив опалювального сезону мають бути покарані.

Закликаю знову і знову Главу Криму Сергія Аксьонова захистити населення Криму від такого кадрового складу кримських чиновників, від яких уже не лише морально, а й фізично страждає весь народ,

– заявив блогер.

Як зазначають у дописі, експерти звертають увагу на можливу фальсифікацію паспортів готовності будинків, адже порожні системи опалення свідчать про непідготовленість керуючих компаній до опалювального сезону.

Зокрема ситуацію ускладнюють аварії. Наприклад, у Сімферополі на вулиці Лермонтова прорвало трубу, затопивши під’їзд із 9 по 1 поверх.

Зверніть увагу! На гарячу лінію організації "ЖКГ Контроль РК" вже надійшли десятки скарг від жителів Сімферополя, Керчі та інших міст.

Які ще проблеми спостерігаються в окупованому Криму?