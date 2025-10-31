Укр Рус
Луцьк переходить на зимовий режим: опалювальний сезон стартує з другої спроби
31 жовтня, 12:30
Луцьк переходить на зимовий режим: опалювальний сезон стартує з другої спроби

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У Луцьку відновлюють опалювальний сезон з 31 жовтня після тимчасової зупинки через потепління.
  • Подача тепла для житлового фонду може зайняти кілька днів після запуску опалення в соціальних закладах.

У Луцьку в п'ятницю, 31 жовтня, розпочали відновлення подачі тепла для житлових будинків. Раніше опалювальний сезон поставили на паузу через потепління.

Коли відновлять опалення у Луцьку? 

Про це повідомили в державному комунальному підприємстві "Луцьктепло", передає 24 Канал

Після завершення запуску опалення в закладах соціальної сфери Луцька підприємство розпочинає перехід на зимовий режим роботи котелень та теплових мереж. 

  • Надалі тепло подадуть для житлового фонду Луцька.
  • Однак на запуск опалення для всіх споживачів може знадобитися декілька днів, повідомили комунальники. 

Раніше, згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради, опаленням забезпечили лікарні, дитячі садочки, школи та інші навчальні заклади, крім тих, що перебувають на канікулах. 

Чому зупиняли опалювальний сезон? 

Опалювальний сезон у Луцьку розпочався ще 16 жовтня. Тоді тепло подали до комунальних закладів міста, а саме до медичних установ, шкіл та дитячих садочків. Згодом опалення увімкнули і в житлових будинках. 

Однак вже 22 жовтня місцева влада поставила опалювальний сезон на паузу. На позачерговому засіданні члени виконкому ухвалили призупинити подачу тепла у Луцьку через потепління, повідомила Луцька міська рада

  • Очікувалося, що температура повітря підвищиться у місті вдень до 10 – 15 градусів тепла протягом кількох днів, а середньодобова зросте до понад +8 градусів.
  • Через це місцева влада вирішила зекономити енергоресурси і вимкнути подачу тепла. 

У "Луцьктепло" тоді наголосили, що опалення вимкнуть також у навчальних та медичних закладах, а не лише у житлових будинках. 

Опалювальний сезон в Україні: останні новини

  • 28 жовтня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила про офіційний старт опалювального сезону. За її словами, на той час понад 55% об'єктів соціальної інфраструктури — дитячі садки, школи та лікарні вже були підключені до опалення.

  • У той же день мер Києва Віталій Кличко повідомив про початок опалювального сезону у столиці. Водночас для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав подачу тепла ще 3 жовтня.

  • У Львові запуск опалення в житлових будинках запланований на понеділок, 3 листопада, і тепло з’явиться протягом наступних 2–5 днів. Міська влада закликає мешканців у разі непередбачуваних збоїв одразу повідомляти на гарячу лінію, щоб аварійні бригади могли швидко усунути проблеми.