Луцьк переходить на зимовий режим: опалювальний сезон стартує з другої спроби
- У Луцьку відновлюють опалювальний сезон з 31 жовтня після тимчасової зупинки через потепління.
- Подача тепла для житлового фонду може зайняти кілька днів після запуску опалення в соціальних закладах.
У Луцьку в п'ятницю, 31 жовтня, розпочали відновлення подачі тепла для житлових будинків. Раніше опалювальний сезон поставили на паузу через потепління.
Коли відновлять опалення у Луцьку?
Про це повідомили в державному комунальному підприємстві "Луцьктепло", передає 24 Канал.
Після завершення запуску опалення в закладах соціальної сфери Луцька підприємство розпочинає перехід на зимовий режим роботи котелень та теплових мереж.
- Надалі тепло подадуть для житлового фонду Луцька.
- Однак на запуск опалення для всіх споживачів може знадобитися декілька днів, повідомили комунальники.
Раніше, згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради, опаленням забезпечили лікарні, дитячі садочки, школи та інші навчальні заклади, крім тих, що перебувають на канікулах.
Чому зупиняли опалювальний сезон?
Опалювальний сезон у Луцьку розпочався ще 16 жовтня. Тоді тепло подали до комунальних закладів міста, а саме до медичних установ, шкіл та дитячих садочків. Згодом опалення увімкнули і в житлових будинках.
Однак вже 22 жовтня місцева влада поставила опалювальний сезон на паузу. На позачерговому засіданні члени виконкому ухвалили призупинити подачу тепла у Луцьку через потепління, повідомила Луцька міська рада.
- Очікувалося, що температура повітря підвищиться у місті вдень до 10 – 15 градусів тепла протягом кількох днів, а середньодобова зросте до понад +8 градусів.
- Через це місцева влада вирішила зекономити енергоресурси і вимкнути подачу тепла.
У "Луцьктепло" тоді наголосили, що опалення вимкнуть також у навчальних та медичних закладах, а не лише у житлових будинках.
Опалювальний сезон в Україні: останні новини
28 жовтня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила про офіційний старт опалювального сезону. За її словами, на той час понад 55% об'єктів соціальної інфраструктури — дитячі садки, школи та лікарні вже були підключені до опалення.
У той же день мер Києва Віталій Кличко повідомив про початок опалювального сезону у столиці. Водночас для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав подачу тепла ще 3 жовтня.
У Львові запуск опалення в житлових будинках запланований на понеділок, 3 листопада, і тепло з’явиться протягом наступних 2–5 днів. Міська влада закликає мешканців у разі непередбачуваних збоїв одразу повідомляти на гарячу лінію, щоб аварійні бригади могли швидко усунути проблеми.