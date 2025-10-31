Луцк переходит на зимний режим: отопительный сезон стартует со второй попытки

В Луцке в пятницу, 31 октября, начали восстановление подачи тепла для жилых домов. Ранее отопительный сезон поставили на паузу из-за потепления.

Когда возобновят отопление в Луцке?

Об этом сообщили в государственном коммунальном предприятии "Луцктепло", передает 24 Канал.

После завершения запуска отопления в учреждениях социальной сферы Луцка, предприятие начинает переход на зимний режим работы котельных и тепловых сетей.

В дальнейшем отопление подадут для жилого фонда Луцка.

Однако на запуск отопления для всех потребителей может потребоваться несколько дней, сообщили коммунальщики.

Ранее, согласно решению исполнительного комитета Луцкого городского совета, отоплением обеспечили больницы, детские сады, школы и другие учебные заведения, кроме тех, находящихся на каникулах.

Почему останавливали отопительный сезон?

Отопительный сезон в Луцке начался еще 16 октября. Тогда тепло подали в коммунальные учреждения города, а именно в медицинские учреждения, школ и детских садов. Впоследствии отопление включили и в жилых домах.

Однако уже 22 октября местные власти поставили отопительный сезон на паузу. На внеочередном заседании члены исполкома постановили приостановить подачу тепла в Луцке из-за потепления, сообщила Луцкий городской совет.

Ожидалось, что температура воздуха повысится в городе днем до 10 – 15 градусов тепла в течение нескольких дней, а среднесуточная возрастет до более +8 градусов.

Поэтому местные власти решили сэкономить энергоресурсы и выключить подачу тепла.

В "Луцктепло" тогда отметили, что отопление отключат также в учебных и медицинских учреждениях, а не только в жилых домах.

