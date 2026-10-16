Опалювальний сезон починається: коли очікувати подачу тепла на Львівщині
Наразі в Україні поступово стартує сезон теплопостачання. Зокрема, рішення щодо опалення погодили на Львівщині.
Що відомо про опалення у Львівській області
Начальник Львівської ОВА Максим Козицький підписав розпорядження про початок опалювального сезону 2026–2027 років, про що йдеться на сайті Львівської обласної військової адміністрації.
- Зокрема, для проходження зими на Львівщині створять оперативний штаб.
- А департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА здійснюватиме моніторинг – аж до самого завершення опалювального сезону в області.
Коли ж почнеться подача опалення
На Львівщині тепло почнуть подавати, коли середньодобова температура повітря становитиме +8°C або нижче протягом трьох діб поспіль. Це означає, що рішення про запуск опалення кожна громада ухвалюватиме самостійно – залежно від погодних умов.
Водночас у лікарнях, дитячих садках та інших соціальних закладах опалювальний сезон може розпочатися раніше. Але для цього керівники закладів мають подати відповідні письмові заявки.
Наше завдання – забезпечити готовність систем теплопостачання до роботи та своєчасний початок опалювального сезону. Важливо, щоб заклади соціальної сфери могли отримати тепло раніше, якщо цього потребуватимуть умови,
– сказав Козицький.
Нагадаємо, що у деяких регіонах вже почали вмикати опалення. Зокрема, це стосується Києва. Але у частині деяких регіонів тепла ще немає – там відбуваються відновлювальні роботи після російських ударів.
Також опалювальний сезон вже розпочався на Хмельниччині. Тепло отримали дитячі садки, лікарні та інші соціальні заклади.