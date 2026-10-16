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16 жовтня, 18:54
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Оновлено - 18:55, 16 жовтня

Опалювальний сезон починається: коли очікувати подачу тепла на Львівщині

Валерія Моргун

Наразі в Україні поступово стартує сезон теплопостачання. Зокрема, рішення щодо опалення погодили на Львівщині.

Що відомо про опалення у Львівській області

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький підписав розпорядження про початок опалювального сезону 2026–2027 років, про що йдеться на сайті Львівської обласної військової адміністрації.

  • Зокрема, для проходження зими на Львівщині створять оперативний штаб.
  • А департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА здійснюватиме моніторинг – аж до самого завершення опалювального сезону в області.

Коли ж почнеться подача опалення

На Львівщині тепло почнуть подавати, коли середньодобова температура повітря становитиме +8°C або нижче протягом трьох діб поспіль. Це означає, що рішення про запуск опалення кожна громада ухвалюватиме самостійно – залежно від погодних умов.

Водночас у лікарнях, дитячих садках та інших соціальних закладах опалювальний сезон може розпочатися раніше. Але для цього керівники закладів мають подати відповідні письмові заявки.

Наше завдання – забезпечити готовність систем теплопостачання до роботи та своєчасний початок опалювального сезону. Важливо, щоб заклади соціальної сфери могли отримати тепло раніше, якщо цього потребуватимуть умови,
– сказав Козицький.

Нагадаємо, що у деяких регіонах вже почали вмикати опалення. Зокрема, це стосується Києва. Але у частині деяких регіонів тепла ще немає – там відбуваються відновлювальні роботи після російських ударів.

Також опалювальний сезон вже розпочався на Хмельниччині. Тепло отримали дитячі садки, лікарні та інші соціальні заклади.

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