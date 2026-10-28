Батареї стануть гарячими: стало відомо, коли опалювальний сезон почнеться на Полтавщині

Різке зниження температури змушує місцеву владу у різних регіонах пришвидшити старт подачі тепла. Комунальники вже завершили останні технічні перевірки та готові перевести систему в зимовий режим.

Коли саме мешканцям Полтавщини чекати на гарячі батареї

Опалювальний сезон у Полтавській громаді офіційно стартує вже 2 листопада, про що повідомила виконувачка обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова.

Таке рішення підтримав виконавчий комітет через суттєве зниження середньодобової температури повітря. Зокрема, підключення житлового фонду відбуватиметься поступово, щоб уникнути перевантаження мереж та забезпечити стабільну подачу тепла у всіх мікрорайонах.

Катерина Ямщикова Виконувачка обов'язків міського голови Полтави У зв’язку зі зниженням середньодобової температури повітря виконавчий комітет підтримав рішення про початок опалювального сезону з 2 листопада. Роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду велися системно – відразу після закінчення попереднього сезону.

Зокрема, на цей час у регіоні було проведено необхідні технічні перевірки, підготовлено котельні, тепломережі та об’єкти соціальної сфери. Підприємства вже готові до роботи в штатному режимі.

Якою є ситуація з теплом в інших регіонах України

Варто зазначити, що через похолодання опалювальний сезон вже активно розгортається по всій країні. Наприклад, в Одеській області підготували 21 установку розподіленої генерації, а тепло подаватимуть залежно від погодних умов.

Водночас у двох регіонах – Тернополі та Хмельницькому – опалювальний сезон починається вже від 28 жовтня. Таке рішення офіційно погодила місцева влада.