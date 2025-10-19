Десятки регіонів без тепла: як росіяни мерзнутимуть через недбалість влади
- У Росії виникають проблеми з опалювальним сезоном через зношеність тепломереж та недофінансування, що призводить до перебоїв у теплопостачанні.
- Деякі регіони, такі як Хабаровський край, Томськ, Омськ та республіка Саха (Якутія), стикаються з проблемами через відсутність інвестицій у комунальну інфраструктуру.
У Росії проблеми з початком опалювального сезону, адже теплопостачанням у багатьох районах працює з перебоями, а у деяких випадках – взагалі навіть не запущене. Серед причин такого колапсу є суттєве зношення мереж, на які не виділяють коштів.
Як у Росії не все добре з опалювальним сезоном?
Російські тепломережі доволі зношені – в середньому на 40%, у той час, як у деяких регіонах – взагалі на понад 80%, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Наразі інвестицій у комунальну інфраструктуру Росії немає, а попри зростання тарифів покращення для громадян не передбачається.
Відтак, росіяни влітку залишаються без води, а взимку десятки регіонів залишаються без нормального опалення.
- Наприклад, у селищі Високогірне Хабаровського краю вже зірвався опалювальний сезон, адже котельня, що забезпечувала тепло, згоріла ще у лютому цього року.
- Натомість у Томську, попри те, що місцева влада заявила, що майже всі будинки під'єднані до опалення, реальна ситуація зовсім інша, адже в соцмережах люди скаржаться про погіршення ситуації.
- Така ж ситуація в Омську, де влада оголосила про нібито 100% підключення будинків ще 11 жовтня. Втім насправді люди продовжують мерзнути, а в селах – слабкий тиск, прориви батарей та поламані котельні.
- Місцева влада у Біробіджані виявилася ще винахідливішою й звинуватила людей у власному замерзанні, адже, за словами чиновників, вони не спустили повітря з батарей і не пустили комунальників.
Росія входить у морозний сезон із тими ж проблемами, що й роками раніше: старі труби, хронічне недофінансування та байдужість чиновників. Різниця лише в тому, що цього разу ціна може стати відчутною для мільйонів домогосподарств,
– додають в розвідці.
Цікаво, за даними російського місцевого ЗМІ LB Potok, ситуація в республіці Саха (Якутія), яке є одним із найхолодніших населених місць у світі, теж не найкраща. Причиною труднощів з опалювальним сезоном є брак фінансування комунальних послуг.
Ще у вересні ситуація була найгостріша у Верхньоколимському районі, адже там випав сніг, а школи залишилися без опалення. Загалом опалення до будинків забезпечується лише кілька годин увечері.
Чому банки Росії скоротили видачу іпотеки у вересні?
Відомо, що борги росіян за розстрочкою під час купівлі житла становить приблизно 1,5 трильйона рублів. Зокрема кількість нових проєктів на ринку житла у Росії у період з січня по вересень зменшилася на 16%.
На цьому тлі у Росії стрімко зростає обсяг проблемної іпотеки – у вересні російські банки скоротили видачу іпотеки на 8% порівняно з попереднім місяцем.
Найвищі рівні прострочення – на Північному Кавказі, зокрема в Інгушетії він сягає 11%.