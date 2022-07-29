Тарифи на тепло під час воєнного стану не підвищуватимуть: нардепи підтримали законопроєкт
Джерело:телеграм Ярослава Желєзняка
Багато українців хвилювалися через підвищення цін на тепло та опалення в умовах воєнного стану. Проте в Раді підтримали законопроєкт, згідно з яким тарифи на тепло не зростатимуть.
Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк. Він підтвердив, що ціни зростуть, але тарифи на тепло під час воєнного стану не підвищуватимуть.
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Депутат пояснив, що різницю у підвищенні тарифів на тепло для населення покриють за рахунок 125 мільярдів гривень від міжнародних партнерів.
За відповідне рішення проголосували 260 народних обранців. Мораторій буде діяти протягом воєнного стану в Україні + 6 місяців після.
Згідно з законопроєктом, забороняється підвищувати для всіх споживачів тарифи на:
- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання)
- послуги з розподілу природного газу;
- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
До слова, в уряді попередили, що опалювальний сезон цього року буде дуже важким. Україна готується до різних сценаріїв. Проте прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що тарифи взимку не підніматимуть. Також уряд продовжить виплачувати субсидії усім, хто цього потребує.
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