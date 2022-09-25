Опалювальний сезон все ближче: як дізнатися розмір субсидії

25 вересня 2022 , 13:43
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Субсидію можуть отримати всі українці, що підпадають під критерії. Цього опалювального сезону вона є актуальною як ніколи. Як дізнатися та розрахувати субсидію, читайте у тексті.

Розрахунок субсидії

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу.

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Формула: субсидія = плата за ЖКП в межах норм і нормативів - обов’язковий платіж

Індивідуально для кожної сім'ї: 

  • обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства (сім'ї);
  • середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;
  • дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (станом на 1 січня 2022 року він становив 2 393 гривні);
  • отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід сім'ї.

Дізнатися чи нарахували вам субсидію можна за посиланням. 

Дохід сім'ї: як визначити

Якщо субсидія призначається:

  • з початку опалювального сезону: береться до уваги дохід за І – II квартал поточного року (січень – червень);
  • за неопалювальний: з III по IV квартали попереднього календарного року (липень – грудень).
  • субсидія призначається не зі стартом опалювального, або неопалювального сезону — береться дохід за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії. 

Якщо у вас доходи у вигляді пенсій:

  • з початку опалювального сезону доходи враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року,
  • з початку неопалювального сезону доходи враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.
  • якщо субсидія призначається не з початку опалювального, та неопалювального сезону, то враховується розмір її нарахування за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

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Розрахунок для переселенців

Він здійснюватиметься через Пенсійний фонд України та податкову у жовтні. Будуть враховуватись:

  • доходи переселенців,
  • розміри внесків/платежів, а також цін від надавачів комунальних послуг;
  • тарифи на житлово-комунальні послуги.
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Автор: Валерія Городинська