Опалювальний сезон все ближче: як дізнатися розмір субсидії

Субсидію можуть отримати всі українці, що підпадають під критерії. Цього опалювального сезону вона є актуальною як ніколи. Як дізнатися та розрахувати субсидію, читайте у тексті.

Розрахунок субсидії

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу.

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: субсидія = плата за ЖКП в межах норм і нормативів - обов’язковий платіж

Індивідуально для кожної сім'ї:

обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства (сім'ї);

середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (станом на 1 січня 2022 року він становив 2 393 гривні);

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід сім'ї.

Дохід сім'ї: як визначити

Якщо субсидія призначається:

з початку опалювального сезону: береться до уваги дохід за І – II квартал поточного року (січень – червень);

за неопалювальний: з III по IV квартали попереднього календарного року (липень – грудень).

субсидія призначається не зі стартом опалювального, або неопалювального сезону — береться дохід за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії.

Якщо у вас доходи у вигляді пенсій:

з початку опалювального сезону доходи враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року,

з початку неопалювального сезону доходи враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

якщо субсидія призначається не з початку опалювального, та неопалювального сезону, то враховується розмір її нарахування за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

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Розрахунок для переселенців

Він здійснюватиметься через Пенсійний фонд України та податкову у жовтні. Будуть враховуватись:

доходи переселенців,

розміри внесків/платежів, а також цін від надавачів комунальних послуг;

тарифи на житлово-комунальні послуги.

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