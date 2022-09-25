Расчет субсидии

Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг внутри социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.

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Формула: субсидия = плата за ЖКУ в пределах норм и нормативов – обязательный платеж

Индивидуально для каждой семьи:

исчисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства (семьи);

среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства и определяется среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия (по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 2 393 гривны);

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.

После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на совокупный среднемесячный доход семьи.

Узнать начислили ли вам субсидию можно по ссылке.

Доход семьи: как определить

Если субсидия назначается:

с начала отопительного сезона: принимается во внимание доход за I – II квартал текущего года (январь – июнь);

за неотапливаемый: с III по IV кварталы предыдущего календарного года (июль – декабрь).

субсидия назначается не со стартом отопительного или неотопительного сезона — берется доход за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения за назначением жилищной субсидии.

Если у вас доходы в виде пенсий:

с начала отопительного сезона доходы учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года,

с начала неотапливаемого сезона доходы учитываются в размере начисленной пенсии за март текущего года.

если субсидия назначается не с начала отопительного и неотапливаемого сезона, то учитывается размер ее начисления за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, из которого назначается жилищная субсидия.

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Расчет для переселенцев

Он будет осуществляться через Пенсионный фонд Украины и налоговую в октябре. Будут учитываться:

доходы переселенцев,

размеры взносов/платежей, а также цен от поставщиков коммунальных услуг;

тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

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