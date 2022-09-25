Розрахунок субсидії
Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу.
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Індивідуально для кожної сім'ї:
- обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства (сім'ї);
- середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;
- дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (станом на 1 січня 2022 року він становив 2 393 гривні);
- отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.
Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід сім'ї.
Дохід сім'ї: як визначити
Якщо субсидія призначається:
- з початку опалювального сезону: береться до уваги дохід за І – II квартал поточного року (січень – червень);
- за неопалювальний: з III по IV квартали попереднього календарного року (липень – грудень).
- субсидія призначається не зі стартом опалювального, або неопалювального сезону — береться дохід за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії.
Якщо у вас доходи у вигляді пенсій:
- з початку опалювального сезону доходи враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року,
- з початку неопалювального сезону доходи враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.
- якщо субсидія призначається не з початку опалювального, та неопалювального сезону, то враховується розмір її нарахування за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.
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Розрахунок для переселенців
Він здійснюватиметься через Пенсійний фонд України та податкову у жовтні. Будуть враховуватись:
- доходи переселенців,
- розміри внесків/платежів, а також цін від надавачів комунальних послуг;
- тарифи на житлово-комунальні послуги.