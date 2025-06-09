Україна готується до опалювального сезону: чи вдасться пройти його успішно

Обсяги закачування природного газу до українських підземних сховищ у травні зросло до 6,8 мільярдів кубометрів. Для успішного проходження опалювального сезону взимку потрібно накопичити удвічі більше.

Чому зросли запаси газу

Суттєве збільшення обсягів закачування газу пов’язано з активною підготовкою до наступного опалювального сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані ExPro.

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У травні обсягли склали близько 1,1 мільярд кубометрів. У порівнянні з травнем минулого року закачування газу зросло майже в 1,5 рази – з 750 мільйонів. Враховуючи, що Україна вийшла з минулого опалювального сезону з рекордно низькими запасами газу в сховищах, існує потреба у збільшенні обсягів закачування.

Загалом збільшити обсяги закачування газу вдалося за рахунок імпортованого ресурсу, який склав близько 45% від загального обсягу закачування. Україна поступово відновлює видобуток газу після суттєвих пошкоджень внаслідок масованих російських обстрілів у лютому-березні, однак повернутися до рівня січня поки не вдалося.

Скільки газу треба для проходження опалювального сезону

Запаси газу в українських підземних сховищах на початку червня становили 6,8 мільярдів кубометрів, а сховища заповнені на 22%. Хоча цьогорічні запаси є все ще найнижчими за останні 11 років, відставання від минулого року поступово скорочується.

До початку наступного опалювального сезону 1 листопада Україні необхідно накопичити щонайменше 12,65 мільярдів кубометрів природного газу в сховищах. Проте для сталого проходження зими запаси мають бути вищими, що потребуватиме збільшення обсягів імпорту газу.

Чи можливий дефіцит газу в Україні

Президент повідомив про можливий дефіцит газу через атаки Росії на газову інфраструктуру України.

Були масовані атаки по газосховищах і по об'єктах видобутку. Ми втратили частину можливостей, які зараз поступово відновлюємо,

– заявив Володимир Зеленський.

Водночас зазначив, що Україна вже знайшла частину необхідного обсягу газу. Втім, не вистачає ще близько половини ресурсу для повного покриття потреб. Зеленський також зазначив, що йдеться про закупівлю газу на суму приблизно 1 мільярд євро. Розповів, що обговорює це питання з прем'єром Норвегії.