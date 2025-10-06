Хмельницький на старті опалювального сезону: хто вже з теплом, а хто чекає
- У Хмельницькому почали вмикати опалення в медичних закладах і розпочинають в дитячих садочках.
У школах Хмельницького поки не стартував опалювальний сезон, так само як і в житлових будинках міста.
У Хмельницькому поступово вмикають опалення у медичних та освітніх закладах. Минулого тижня тепло подали у лікарнях, а сьогодні, 6 жовтня, планують розпочати опалювальний сезон у дитячих садочках.
Хто вже з теплом у Хмельницьку?
Про це розповів міського голови Хмельницького Василь Новачок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Посадовець розповів, що місцева влад постійно моніторить температуру повітря в закладах, тому й вирішили увімкнути опалення для найменших.
Бачимо, що в деяких садочках температура опустилась вже до 15°C тепла. Звичайно, холодно дітям. Тому і підготоване розпорядження про початок опалювального сезону, – зазначив Новачок.
Разом з тим, за його словами, у школи поки що не подаватимуть тепло, адже діти там трохи старші, та й не лягають спати. Однак температурний режим у всіх закладах освіти уважно відстежують.
Я думаю, ще зачекаємо. Зважаючи на складну енергетичну ситуацію, яка є в державі. Всі ми прекрасно розуміємо, що проблеми з газом в Україні на цю зиму прогнозуються серйозні,
– наголосив Новачок.
Важливо! Коли розпочнеться опалювальний сезон у житлових будинках Хмельницького, поки невідомо. Мерія наразі не планує вмикати опалення в усьому місті.
Де ще увімкнули опалення?
Минулого тижня, нагадаємо, через холодну погоду вибірково розпочали опалювальний сезон у Львові. 1 жовтня опалення увімкнули у 6 медичних закладах міста.
Разом з тим, за даними Львівської міської ради, на той час заявок на теплопостачання від шкіл та дитячих садочків не надходило, тож заклади освіти були без опалення.
Житлові будинки Львова, як і в Хмельницькому поки що підключати до тепла, теж не збираються.
З понеділка йде потепління, тому загального опалювального сезону ми поки не розпочинаємо і в житлові будинки тепло не подаємо,
– наголосили в міськраді Львова.
Підготовка до опалювального сезону: що відомо?
В Україні традиційно опалювальний сезон стартує у жовтні, проте конкретної дати для немає. Тепло в будинки подається залежно від погодних умов та температурних показників. Щоб влада ухвалила рішення про початок опалювального сезону, середньодобова температура повітря має протягом трьох днів поспіль утримуватися на рівні +8°C або нижче.
Водночас відповідні органи та обласні військові адміністрації зобов’язані завершити підготовку до зими не пізніше 15 жовтня. На цьому наголосила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час засідання Штабу з підготовки до опалювального сезону в Чернігові.
Крім того, уряд готує додаткові заходи для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону. Зокрема, планується запровадження мораторію на відключення боржників від електро- та водопостачання у прифронтових громадах, щоб гарантувати безперебійне постачання комунальних послуг у критично важливих районах.