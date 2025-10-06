Хто вже з теплом у Хмельницьку?

Про це розповів міського голови Хмельницького Василь Новачок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Посадовець розповів, що місцева влад постійно моніторить температуру повітря в закладах, тому й вирішили увімкнути опалення для найменших.

Бачимо, що в деяких садочках температура опустилась вже до 15°C тепла. Звичайно, холодно дітям. Тому і підготоване розпорядження про початок опалювального сезону, – зазначив Новачок.

Разом з тим, за його словами, у школи поки що не подаватимуть тепло, адже діти там трохи старші, та й не лягають спати. Однак температурний режим у всіх закладах освіти уважно відстежують.

Я думаю, ще зачекаємо. Зважаючи на складну енергетичну ситуацію, яка є в державі. Всі ми прекрасно розуміємо, що проблеми з газом в Україні на цю зиму прогнозуються серйозні,

– наголосив Новачок.

Важливо! Коли розпочнеться опалювальний сезон у житлових будинках Хмельницького, поки невідомо. Мерія наразі не планує вмикати опалення в усьому місті.

Де ще увімкнули опалення?

Минулого тижня, нагадаємо, через холодну погоду вибірково розпочали опалювальний сезон у Львові. 1 жовтня опалення увімкнули у 6 медичних закладах міста.

Разом з тим, за даними Львівської міської ради, на той час заявок на теплопостачання від шкіл та дитячих садочків не надходило, тож заклади освіти були без опалення.

Житлові будинки Львова, як і в Хмельницькому поки що підключати до тепла, теж не збираються.

З понеділка йде потепління, тому загального опалювального сезону ми поки не розпочинаємо і в житлові будинки тепло не подаємо,

– наголосили в міськраді Львова.

Підготовка до опалювального сезону: що відомо?