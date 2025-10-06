Кто уже с теплом в Хмельницком?

Об этом рассказал городской голова Хмельницкого Василий Новачок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Чиновник рассказал, что местные власти постоянно мониторит температуру воздуха в учреждениях, поэтому и решили включить отопление для самых маленьких.

Видим, что в некоторых садах температура опустилась уже до 15°C тепла. Конечно, холодно детям. Поэтому и подготовлено распоряжение о начале отопительного сезона, – отметил Новачок.

Вместе с тем, по его словам, в школы пока не будут подавать тепло, ведь дети там немного старше, и не ложатся спать. Однако температурный режим во всех учебных заведениях внимательно отслеживают.

Я думаю, еще подождем. Учитывая сложную энергетическую ситуацию, которая есть в государстве. Все мы прекрасно понимаем, что проблемы с газом в Украине на эту зиму прогнозируются серьезные,

– подчеркнул Новачок.

Важно! Когда начнется отопительный сезон в жилых домах Хмельницкого, пока неизвестно. Мэрия пока не планирует включать отопление во всем городе.

Где еще включили отопление?

На прошлой неделе, напомним, из-за холодной погоды выборочно начали отопительный сезон во Львове. 1 октября отопление включили в 6 медицинских учреждениях города.

Вместе с тем, по данным Львовского городского совета, в то время заявок на теплоснабжение от школ и детских садов не поступало, поэтому учебные заведения были без отопления.

Жилые дома Львова, как и в Хмельницком пока подключать к теплу, тоже не собираются.

С понедельника идет потепление, поэтому общего отопительного сезона мы пока не начинаем и в жилые дома тепло не подаем,

– отметили в горсовете Львова.

Подготовка к отопительному сезону: что известно?