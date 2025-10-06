Хмельницкий на старте отопительного сезона: кто уже с теплом, а кто ждет
- В Хмельницком начали включать отопление в медицинских учреждениях и начинают в детских садах.
В школах Хмельницкого пока не стартовал отопительный сезон, так же как и в жилых домах города.
В Хмельницком постепенно включают отопление в медицинских и образовательных учреждениях. На прошлой неделе тепло подали в больницах, а сегодня, 6 октября, планируют начать отопительный сезон в детских садах.
Кто уже с теплом в Хмельницком?
Об этом рассказал городской голова Хмельницкого Василий Новачок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Чиновник рассказал, что местные власти постоянно мониторит температуру воздуха в учреждениях, поэтому и решили включить отопление для самых маленьких.
Видим, что в некоторых садах температура опустилась уже до 15°C тепла. Конечно, холодно детям. Поэтому и подготовлено распоряжение о начале отопительного сезона, – отметил Новачок.
Вместе с тем, по его словам, в школы пока не будут подавать тепло, ведь дети там немного старше, и не ложатся спать. Однако температурный режим во всех учебных заведениях внимательно отслеживают.
Я думаю, еще подождем. Учитывая сложную энергетическую ситуацию, которая есть в государстве. Все мы прекрасно понимаем, что проблемы с газом в Украине на эту зиму прогнозируются серьезные,
– подчеркнул Новачок.
Важно! Когда начнется отопительный сезон в жилых домах Хмельницкого, пока неизвестно. Мэрия пока не планирует включать отопление во всем городе.
Где еще включили отопление?
На прошлой неделе, напомним, из-за холодной погоды выборочно начали отопительный сезон во Львове. 1 октября отопление включили в 6 медицинских учреждениях города.
Вместе с тем, по данным Львовского городского совета, в то время заявок на теплоснабжение от школ и детских садов не поступало, поэтому учебные заведения были без отопления.
Жилые дома Львова, как и в Хмельницком пока подключать к теплу, тоже не собираются.
С понедельника идет потепление, поэтому общего отопительного сезона мы пока не начинаем и в жилые дома тепло не подаем,
– отметили в горсовете Львова.
Подготовка к отопительному сезону: что известно?
В Украине традиционно отопительный сезон стартует в октябре, однако конкретной даты для нет. Тепло в дома подается в зависимости от погодных условий и температурных показателей. Чтобы власти приняли решение о начале отопительного сезона, среднесуточная температура воздуха должна в течение трех дней подряд удерживаться на уровне +8°C или ниже.
В то же время соответствующие органы и областные военные администрации обязаны завершить подготовку к зиме не позднее 15 октября. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время заседания Штаба по подготовке к отопительному сезону в Чернигове.
Кроме того, правительство готовит дополнительные меры для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона. В частности, планируется введение моратория на отключение должников от электро- и водоснабжения в прифронтовых общинах, чтобы гарантировать бесперебойное снабжение коммунальных услуг в критически важных районах.