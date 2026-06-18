10 000 гривень на наступну зиму: хто має право отримати нову допомогу
Деякі українці мають право отримати допомогу для придбання твердого палива. Йдеться саме про мешканців Соледарської міської територіальної громади.
Кому надається допомога на придбання твердого палива?
Прийом заявок на допомогу триватиме з 1 червня по 15 жовтня 2026 року, повідомляє Соледарська міськрада.
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Хто саме має право на таку підтримку:
- особи віко від 60 років (у тому числі й ті громадяни, які не набули права на пенсію);
- громадяни з інвалідністю;
- малозабезпечені;
- багатодітні родини;
- родини в яких виховуються діти з інвалідністю;
- члени сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України;
- члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни;
- ветерани війни;
- родини в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
- родини де є дитина, державна реєстрація народження якої проведена відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу.
Така підтримка надається одноразово. Розмір цієї допомоги на опалювальний період 2026 – 2027 років складає 10 000 гривень.
Аби отримати цю допомогу, потрібно подати пакет документів. Зробити це можна:
- особисто у центрі підтримки в Києві чи Дніпрі;
- поштою.
Закликаємо мешканців громади, які належать до визначених категорій та потребують підтримки в опалювальний період, своєчасно подати документи для отримання матеріальної допомоги,
– вказала міськрада.
Зауважимо, платити менше за комуналку можна і завдяки оформленню субсидії. Така підтримка надається членам домогосподарства, які не мають змоги самостійно сплачувати ЖКП. До того ж субсидія поширюється на тверде та рідке пічне паливо.