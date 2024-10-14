Оплата електроенергії кешбеком: як скористатися новою можливістю

14 жовтня 2024, 12:52
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Автор: Катерина Добровольська

Джерело:

YASNO

Відтепер українці можуть економити на оплаті електроенергії. Завдяки програмі "Національний кешбек" можна накопичувати гроші для сплати комунальних послуг.

Як сплатити за світло кешбеком

Суть пропозиції полягає в тому, що тепер українці можуть сплачувати за світло кешбеком, отриманим від покупок українських товарів, нагадали у Yasno.

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Зробити це можна наступним чином:

  1. Замовте картку “Національний кешбек” у банку та додайте її в застосунок Дія.
  2. Купуйте українські товари та оплачуйте їх карткою-учасницею програми.
  3. Отримайте 10% кешбеку від вартості покупок.
  4. Використайте кешбек для оплати рахунків за електроенергію.

Зауважте! Список товарів, на які нараховується кешбек, доступний за посиланням. Список закладів торгівлі, де нараховують кешбек, оновлюється тут.

Що відомо про програму "Національний кешбек"

Ось що відомо про програму "Національний кешбек": українці можуть отримати 10% компенсації за покупки товарів вітчизняного виробництва. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, становить 3 тисячі гривень.