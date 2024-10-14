Оплата електроенергії кешбеком: як скористатися новою можливістю

Відтепер українці можуть економити на оплаті електроенергії. Завдяки програмі "Національний кешбек" можна накопичувати гроші для сплати комунальних послуг.

Як сплатити за світло кешбеком

Суть пропозиції полягає в тому, що тепер українці можуть сплачувати за світло кешбеком, отриманим від покупок українських товарів, нагадали у Yasno.

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Зробити це можна наступним чином:

Замовте картку “Національний кешбек” у банку та додайте її в застосунок Дія. Купуйте українські товари та оплачуйте їх карткою-учасницею програми. Отримайте 10% кешбеку від вартості покупок. Використайте кешбек для оплати рахунків за електроенергію.

Зауважте! Список товарів, на які нараховується кешбек, доступний за посиланням. Список закладів торгівлі, де нараховують кешбек, оновлюється тут.