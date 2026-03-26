Угорська блокада "не зовсім нормальна": Зеленський озвучив сценарії щодо кредиту

Наприкінці 2025 року європейські лідери узгодили надання Україні позики на 90 мільярдів євро, однак Угорщина заблокувала цей формат. Тож альтернатива, яка дозволить усе ж отримати ці кошти, – це наразі "питання до ЄС".

Чи є альтернатива кредиту від ЄС?

Таку думку озвучив Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Monde від 24 березня. Президент пояснив ризики недофінансування.

За словами Зеленського, угорська блокада позики "м'яко кажучи, не зовсім нормальна". Україна розраховує, що цей кредит вдасться погодити саме в запланованому форматі.

Якщо цей варіант не спрацює, Київ сподівається на альтернативу – транші можуть бути меншими чи надходити повільніше, але, зрештою, держава очікує отримати всю суму.

Інакше недофінансованою буде насамперед українська армія. Йдеться про виробництво дронів – далекобійних і перехоплювачів, а також про ППО. Президент додав, що саме звідти виділяють кошти на європейські системи та американські ракети РАС-3.

Це ризик для всіх. Це ризик для європейської безпеки. Я вважаю, що ніякого краху не буде і європейці вирішать і це питання,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Київ отримає гроші "так чи інакше".

Тоді ж президент Франції Емануель Макрон зауважив, що шукати альтернатив не потрібно. "Для мене немає плану Б, бо план А має бути виконаний. Від цього залежить довіра до Ради", – сказав він.

Водночас США не втручаються у "внутрішнє питання ЄС", про що заявив американський посол Ендрю Пуздер для Politico.

Як можуть вплинути на Орбана?