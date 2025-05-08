Орбан вслід за Фіцо розкритикував енергетичний план ЄС: згадали й про Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо відмови від російських енергоносіїв. Таким чином він підтримав позицію словацького прем’єра Роберта Фіцо.

Орбан знову став на бік Фіцо

Орбан заявив, що ініціатива Урсули фон дер Ляєн, за його словами, може збанкрутити Європу та перекласти непосильні витрати на плечі центральноєвропейських родин, передає 24 Канал з посиланням на допис Орбана в X.

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При цьому він знову заявив, що Угорщина "не дозволить Брюсселю змусити угорські сім’ї платити за вступ України до ЄС".

Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини Роберт Фіцо має рацію. Пропозиція президентки Урсули фон дер Ляєн призведе до банкрутства Європи та покладе нестерпний тягар на сім'ї Центральної Європи. Ми не дозволимо Брюсселю змусити угорські сім'ї платити за вступ України до ЄС!

Попередньо словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що уряд Словаччини не може погодитися з нинішньою версією плану Єврокомісії щодо відмови від російського газу.

Єврокомісія презентувала дорожню карту, яка передбачає повне припинення імпорту російського газу до 2027 року та значне скорочення постачання нафти.

Важливо! Угорщина та Словаччина залишаються єдиними країнами ЄС, які досі значною мірою залежать від трубопровідного імпорту російських енергоносіїв.