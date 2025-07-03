Сотні мільйонів доларів: Orlen має доплатити за газ, отриманий від Газпрому

Стокгольмський арбітражний суд виніс часткове рішення у справі за позовом Газпрому та Газпром Експорту проти Orlen. Справа зокрема стосується зміни контрактної ціни на природний газ, що постачався з Росії до Польщі з листопада 2017 року.

Orlen має доплатити за газ від Газпрому

Постачання відбувалося на підставі так званого Ямальського контракту, укладеного ще у вересні 1996 року, пише 24 Канал з посиланням на Rzeczpospolita.

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Трибунал відхилив вимогу Orlen щодо зниження контрактної ціни з листопада 2017 року або з січня 2018 року, а також вимогу Газпрому про підвищення ціни з листопада 2017 року. Крім того, суд встановив нову, вищу контрактну ціну станом на 1 січня 2018 року та відхилив усі подальші вимоги Газпрому щодо подальшого підвищення ціни.

Orlen зазначає, що винесене арбітражем часткове рішення стосується одного з етапів багатопланового арбітражного провадження. У подальших фазах має бути, зокрема, розв'язане питання щодо вимог сторін про зміну цінових умов Ямальського контракту на підставі запитів про перегляд, поданих у 2020 та 2021 роках.

Також трибунал має вирішити вимоги сторін, що випливають зі спору про причини та наслідки припинення Газпромом постачання газу у межах Ямальського контракту у квітні 2022 року. Нинішнє ж рішення змінює цінові умови постачання газу з Росії до Польщі з січня 2018 року до найранішої можливої дати наступної зміни ціни у межах запитів про перегляд, поданих у 2020 та 2021 роках.

Трибунал не визначив, яким чином сторони мають здійснити розрахунки у зв’язку зі своїм рішенням, і не присудив жодних конкретних сум з цього приводу,

– пояснює видання.

Узгодження, у першу чергу, мають здійснити самі сторони спору. Якщо ж цього не буде досягнуто, то остаточне рішення буде прийняте на подальшому етапі арбітражного провадження, й Orlen доведеться сплатити близько 290 мільйонів доларів.

Водночас компанія зазначає, що задоволення вимог, які спочатку подавала російська сторона в арбітражі, коштувало б їй близько 1,7 мільярда доларів. Наразі Orlen аналізує зміст часткового рішення, а також те, як відобразити його наслідки у фінансовій звітності. Крім того, компанія продовжить захищати свої інтереси у межах наступних фаз арбітражного провадження.

Зауважте! У середині квітня у річному звіті в Orlen повідомили, що окремо ведеться арбітражне провадження щодо вимоги компанії до Газпрому про сплату відсотків про переплату за газ, поставлений у 2014–2020 роках.