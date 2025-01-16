Хто з учасників бойових дій має право на житло від держави
- Військовослужбовці в Україні мають право на безоплатне житло відповідно до закону про соціальний і правовий захист, якщо вони відповідають певним критеріям, таким як вислуга на службі або реєстрація як особи, що потребують поліпшення житлових умов.
- Військовослужбовці з 20-річним стажем можуть отримати державний кредит на житло, а ті, хто укладає перший контракт, можуть отримати компенсацію до 50% від першого внеску за кредит.
В Україні військовослужбовці мають право на безоплатне житло від держави відповідно до закону про соціальний і правовий захист. Це право надається тим, хто потребує поліпшення житлових умов.
Хто може претендувати на безоплатне житло
Щоб претендувати на безоплатне житло від держави, особа має відповідати певним критеріям, як-от вислуга на службі або ж перебування на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, повідомляє 24 Канал.
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Умови для отримання житла:
- Вислуга років. Мінімум 20 років військової служби.
- Перебування на обліку. Особа має бути зареєстрованою як така, що потребує поліпшення житлових умов.
- Одноразове використання права. Право на безоплатне житло може бути реалізоване лише один раз, і житло не повинно було бути приватизованим раніше.
- Реєстрація. Військовослужбовець має бути зареєстрованим у населеному пункті дислокації військової частини, де він проходить службу.
Цікаво! У 2021 році черга на житло для військових складала 44,3 тисячі осіб, у 2022 – 43,5 тисячі осіб. А наприкінці грудня 2023 року число складало 42,2 тисячі осіб.
Пільги на придбання житла
Державна програма "єОселя" пропонує пільгове кредитування для військовослужбовців ЗСУ за контрактом та працівників силових структур.
Умови програми:
- Пільгова ставка: 3% річних для військових та силовиків.
- Ставка для УБД і ветеранів: 7% річних для тих, хто не має власного житла або потребує збільшення житлової площі.
- Фіксована ставка: Пільгова відсоткова ставка залишається незмінною на весь термін кредиту.
- Платоспроможність: Позичальник повинен бути офіційно працевлаштованим і сплачувати податки.
Для отримання житла в кредит за програмою "єОселя" необхідно відповідати таким вимогам:
- Громадянство України є обов’язковою умовою.
- Відсутність власного житла або наявність нерухомості на тимчасово окупованих територіях.
- Термін кредитування не може перевищувати 20 років.
- Вік позичальника: від 18 до 70 років (на момент погашення кредиту вік не має перевищувати 70 років).
- Неучасть в інших державних програмах із забезпечення житлом.
- Відсутність у санкційних списках.
- Початковий внесок: щонайменше 20% від вартості житла.
Отримання земельної ділянки
Військові, які відслужили щонайменше 17 років, мають право отримати земельну ділянку в обраному населеному пункті для будівництва житлового будинку. Місцеві органи самоврядування зобов’язані забезпечити реалізацію цього права.
Державні кредити на житло
Військовослужбовці з 20-річним стажем служби можуть претендувати на державний кредит для будівництва чи придбання житла.
- Термін кредитування: до 20 років.
- Одноразове право: кредит надається лише один раз.
- Фінансування: за рахунок коштів державного бюджету.
- Умови надання: регулюються Кабінетом Міністрів України.
Допомога з першим внеском
Військовослужбовці, які укладають перший контракт, мають право отримати компенсацію до 50% від першого внеску за кредит на житло.
Цікаво! Через два роки служби держава надає додаткову компенсацію. Ця підтримка надається одноразово та фінансується зі спеціальних фондів, передбачених у державному бюджеті.