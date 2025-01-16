УКР РУС
16 січня 2025, 18:39
3

Хто з учасників бойових дій має право на житло від держави

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • Військовослужбовці в Україні мають право на безоплатне житло відповідно до закону про соціальний і правовий захист, якщо вони відповідають певним критеріям, таким як вислуга на службі або реєстрація як особи, що потребують поліпшення житлових умов.
  • Військовослужбовці з 20-річним стажем можуть отримати державний кредит на житло, а ті, хто укладає перший контракт, можуть отримати компенсацію до 50% від першого внеску за кредит.

В Україні військовослужбовці мають право на безоплатне житло від держави відповідно до закону про соціальний і правовий захист. Це право надається тим, хто потребує поліпшення житлових умов.

Хто може претендувати на безоплатне житло

Щоб претендувати на безоплатне житло від держави, особа має відповідати певним критеріям, як-от вислуга на службі або ж перебування на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також ООН допоможе залучити в Україну понад 2,6 мільярда доларів

Умови для отримання житла:

  • Вислуга років. Мінімум 20 років військової служби.
  • Перебування на обліку. Особа має бути зареєстрованою як така, що потребує поліпшення житлових умов.
  • Одноразове використання права. Право на безоплатне житло може бути реалізоване лише один раз, і житло не повинно було бути приватизованим раніше.
  • Реєстрація. Військовослужбовець має бути зареєстрованим у населеному пункті дислокації військової частини, де він проходить службу.

Цікаво! У 2021 році черга на житло для військових складала 44,3 тисячі осіб, у 2022 – 43,5 тисячі осіб. А наприкінці грудня 2023 року число складало 42,2 тисячі осіб.

Пільги на придбання житла

Державна програма "єОселя" пропонує пільгове кредитування для військовослужбовців ЗСУ за контрактом та працівників силових структур.

Умови програми:

  • Пільгова ставка: 3% річних для військових та силовиків.
  • Ставка для УБД і ветеранів: 7% річних для тих, хто не має власного житла або потребує збільшення житлової площі.
  • Фіксована ставка: Пільгова відсоткова ставка залишається незмінною на весь термін кредиту.
  • Платоспроможність: Позичальник повинен бути офіційно працевлаштованим і сплачувати податки.

Для отримання житла в кредит за програмою "єОселя" необхідно відповідати таким вимогам:

  1. Громадянство України є обов’язковою умовою.
  2. Відсутність власного житла або наявність нерухомості на тимчасово окупованих територіях.
  3. Термін кредитування не може перевищувати 20 років.
  4. Вік позичальника: від 18 до 70 років (на момент погашення кредиту вік не має перевищувати 70 років).
  5. Неучасть в інших державних програмах із забезпечення житлом.
  6. Відсутність у санкційних списках.
  7. Початковий внесок: щонайменше 20% від вартості житла.

Отримання земельної ділянки

Військові, які відслужили щонайменше 17 років, мають право отримати земельну ділянку в обраному населеному пункті для будівництва житлового будинку. Місцеві органи самоврядування зобов’язані забезпечити реалізацію цього права.

Державні кредити на житло

Військовослужбовці з 20-річним стажем служби можуть претендувати на державний кредит для будівництва чи придбання житла.

  • Термін кредитування: до 20 років.
  • Одноразове право: кредит надається лише один раз.
  • Фінансування: за рахунок коштів державного бюджету.
  • Умови надання: регулюються Кабінетом Міністрів України.

Допомога з першим внеском

Військовослужбовці, які укладають перший контракт, мають право отримати компенсацію до 50% від першого внеску за кредит на житло.

Цікаво! Через два роки служби держава надає додаткову компенсацію. Ця підтримка надається одноразово та фінансується зі спеціальних фондів, передбачених у державному бюджеті.