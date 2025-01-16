ООН допоможе залучити додаткові кошти
На зустрічі з представниками ООН прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив поточні та нові програми підтримки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
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Серед ключових пріоритетів на 2025 рік:
- проєкти із забезпечення питною водою для громад на Півдні України;
- розмінування територій, впровадження альтернативних джерел тепла й енергії;
- відновлення житла;
- будівництво укриттів і програми для розвитку бізнесу.
Очікуємо, що всі програми допомоги для українців будуть продовжені, а також розраховуємо на вагомий внесок ООН у гуманітарне розмінування України цього року, зокрема шляхом започаткування нових програм і проєктів.
Шмигаль також наголосив на значному прогресі в партнерстві між Україною, ООН та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.
До слова! Для забезпечення цього опалювального сезону від ООН було передбачено залучення 492 мільйонів доларів. Крім того, У 2024 році гуманітарною допомогою ООН скористалися 8,5 мільйонів українців.