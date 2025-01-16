ООН поможет привлечь дополнительные средства

На встрече с представителями ООН премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил текущие и новые программы поддержки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Среди ключевых приоритетов на 2025 год:

проекты по обеспечению питьевой водой для общин на Юге Украины;

разминирование территорий, внедрение альтернативных источников тепла и энергии;

восстановление жилья;

строительство укрытий и программы для развития бизнеса.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Ожидаем, что все программы помощи для украинцев будут продолжены, а также рассчитываем на весомый вклад ООН в гуманитарное разминирование Украины в этом году, в частности путем начала новых программ и проектов.

Шмыгаль также отметил значительный прогресс в партнерстве между Украиной, ООН и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

К слову! Для обеспечения этого отопительного сезона от ООН было предусмотрено привлечение 492 миллионов долларов. Кроме того, В 2024 году гуманитарной помощью ООН воспользовались 8,5 миллионов украинцев.