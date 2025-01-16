Хто може претендувати на безоплатне житло

Щоб претендувати на безоплатне житло від держави, особа має відповідати певним критеріям, як-от вислуга на службі або ж перебування на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, повідомляє 24 Канал.

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Умови для отримання житла:

Вислуга років. Мінімум 20 років військової служби.

Мінімум 20 років військової служби. Перебування на обліку. Особа має бути зареєстрованою як така, що потребує поліпшення житлових умов.

Особа має бути зареєстрованою як така, що потребує поліпшення житлових умов. Одноразове використання права. Право на безоплатне житло може бути реалізоване лише один раз, і житло не повинно було бути приватизованим раніше.

Право на безоплатне житло може бути реалізоване лише один раз, і житло не повинно було бути приватизованим раніше. Реєстрація. Військовослужбовець має бути зареєстрованим у населеному пункті дислокації військової частини, де він проходить службу.

Цікаво! У 2021 році черга на житло для військових складала 44,3 тисячі осіб, у 2022 – 43,5 тисячі осіб. А наприкінці грудня 2023 року число складало 42,2 тисячі осіб.

Пільги на придбання житла

Державна програма "єОселя" пропонує пільгове кредитування для військовослужбовців ЗСУ за контрактом та працівників силових структур.

Умови програми:

Пільгова ставка: 3% річних для військових та силовиків.

3% річних для військових та силовиків. Ставка для УБД і ветеранів: 7% річних для тих, хто не має власного житла або потребує збільшення житлової площі.

7% річних для тих, хто не має власного житла або потребує збільшення житлової площі. Фіксована ставка: Пільгова відсоткова ставка залишається незмінною на весь термін кредиту.

Пільгова відсоткова ставка залишається незмінною на весь термін кредиту. Платоспроможність: Позичальник повинен бути офіційно працевлаштованим і сплачувати податки.

Для отримання житла в кредит за програмою "єОселя" необхідно відповідати таким вимогам:

Громадянство України є обов’язковою умовою. Відсутність власного житла або наявність нерухомості на тимчасово окупованих територіях. Термін кредитування не може перевищувати 20 років. Вік позичальника: від 18 до 70 років (на момент погашення кредиту вік не має перевищувати 70 років). Неучасть в інших державних програмах із забезпечення житлом. Відсутність у санкційних списках. Початковий внесок: щонайменше 20% від вартості житла.

Отримання земельної ділянки

Військові, які відслужили щонайменше 17 років, мають право отримати земельну ділянку в обраному населеному пункті для будівництва житлового будинку. Місцеві органи самоврядування зобов’язані забезпечити реалізацію цього права.

Державні кредити на житло

Військовослужбовці з 20-річним стажем служби можуть претендувати на державний кредит для будівництва чи придбання житла.

Термін кредитування: до 20 років.

до 20 років. Одноразове право: кредит надається лише один раз.

кредит надається лише один раз. Фінансування: за рахунок коштів державного бюджету.

за рахунок коштів державного бюджету. Умови надання: регулюються Кабінетом Міністрів України.

Допомога з першим внеском

Військовослужбовці, які укладають перший контракт, мають право отримати компенсацію до 50% від першого внеску за кредит на житло.

Цікаво! Через два роки служби держава надає додаткову компенсацію. Ця підтримка надається одноразово та фінансується зі спеціальних фондів, передбачених у державному бюджеті.