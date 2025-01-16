Кто может претендовать на бесплатное жилье

Чтобы претендовать на бесплатное жилье от государства, лицо должно соответствовать определенным критериям, например выслуга на службе или пребывание на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщает 24 Канал.

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Условия для получения жилья:

Выслуга лет. Минимум 20 лет военной службы.

Минимум 20 лет военной службы. Пребывание на учете. Лицо должно быть зарегистрировано как такое, нуждающееся в улучшении жилищных условий.

Лицо должно быть зарегистрировано как такое, нуждающееся в улучшении жилищных условий. Однократное использование права. Право на бесплатное жилье может быть реализовано только один раз, и жилье не должно было быть приватизированным ранее.

Право на бесплатное жилье может быть реализовано только один раз, и жилье не должно было быть приватизированным ранее. Регистрация. Военнослужащий должен быть зарегистрированным в населенном пункте дислокации воинской части, где он проходит службу.

Интересно! В 2021 году очередь на жилье для военных составляла 44,3 тысячи человек, в 2022 – 43,5 тысячи человек. А в конце декабря 2023 года число составляло 42,2 тысячи человек.

Льготы на приобретение жилья

Государственная программа "еОселя" предлагает льготное кредитование для военнослужащих ВСУ по контракту и работников силовых структур.

Условия программы:

Льготная ставка: 3% годовых для военных и силовиков.

3% годовых для военных и силовиков. Ставка для УБД и ветеранов: 7% годовых для тех, кто не имеет собственного жилья или нуждается в увеличении жилой площади.

7% годовых для тех, кто не имеет собственного жилья или нуждается в увеличении жилой площади. Фиксированная ставка: Льготная процентная ставка остается неизменной на весь срок кредита.

Льготная процентная ставка остается неизменной на весь срок кредита. Платежеспособность: Заемщик должен быть официально трудоустроенным и платить налоги.

Для получения жилья в кредит по программе "еОселя" необходимо соответствовать следующим требованиям:

Гражданство Украины является обязательным условием. Отсутствие собственного жилья или наличие недвижимости на временно оккупированных территориях. Срок кредитования не может превышать 20 лет. Возраст заемщика: от 18 до 70 лет (на момент погашения кредита возраст не должен превышать 70 лет). Неучастие в других государственных программах по обеспечению жильем. Отсутствие в санкционных списках. Первоначальный взнос: не менее 20% от стоимости жилья.

Получение земельного участка

Военные, которые отслужили не менее 17 лет, имеют право получить земельный участок в выбранном населенном пункте для строительства жилого дома. Местные органы самоуправления обязаны обеспечить реализацию этого права.

Государственные кредиты на жилье

Военнослужащие с 20-летним стажем службы могут претендовать на государственный кредит для строительства или приобретения жилья.

Срок кредитования: до 20 лет.

до 20 лет. Одноразовое право: кредит предоставляется только один раз.

кредит предоставляется только один раз. Финансирование: за счет средств государственного бюджета.

за счет средств государственного бюджета. Условия предоставления: регулируются Кабинетом Министров Украины.

Помощь с первым взносом

Военнослужащие, которые заключают первый контракт, имеют право получить компенсацию до 50% от первого взноса за кредит на жилье.

Интересно! Через два года службы государство предоставляет дополнительную компенсацию. Эта поддержка предоставляется единовременно и финансируется из специальных фондов, предусмотренных в государственном бюджете.