Кто может претендовать на бесплатное жилье
Чтобы претендовать на бесплатное жилье от государства, лицо должно соответствовать определенным критериям, например выслуга на службе или пребывание на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщает 24 Канал.
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Условия для получения жилья:
- Выслуга лет. Минимум 20 лет военной службы.
- Пребывание на учете. Лицо должно быть зарегистрировано как такое, нуждающееся в улучшении жилищных условий.
- Однократное использование права. Право на бесплатное жилье может быть реализовано только один раз, и жилье не должно было быть приватизированным ранее.
- Регистрация. Военнослужащий должен быть зарегистрированным в населенном пункте дислокации воинской части, где он проходит службу.
Интересно! В 2021 году очередь на жилье для военных составляла 44,3 тысячи человек, в 2022 – 43,5 тысячи человек. А в конце декабря 2023 года число составляло 42,2 тысячи человек.
Льготы на приобретение жилья
Государственная программа "еОселя" предлагает льготное кредитование для военнослужащих ВСУ по контракту и работников силовых структур.
Условия программы:
- Льготная ставка: 3% годовых для военных и силовиков.
- Ставка для УБД и ветеранов: 7% годовых для тех, кто не имеет собственного жилья или нуждается в увеличении жилой площади.
- Фиксированная ставка: Льготная процентная ставка остается неизменной на весь срок кредита.
- Платежеспособность: Заемщик должен быть официально трудоустроенным и платить налоги.
Для получения жилья в кредит по программе "еОселя" необходимо соответствовать следующим требованиям:
- Гражданство Украины является обязательным условием.
- Отсутствие собственного жилья или наличие недвижимости на временно оккупированных территориях.
- Срок кредитования не может превышать 20 лет.
- Возраст заемщика: от 18 до 70 лет (на момент погашения кредита возраст не должен превышать 70 лет).
- Неучастие в других государственных программах по обеспечению жильем.
- Отсутствие в санкционных списках.
- Первоначальный взнос: не менее 20% от стоимости жилья.
Получение земельного участка
Военные, которые отслужили не менее 17 лет, имеют право получить земельный участок в выбранном населенном пункте для строительства жилого дома. Местные органы самоуправления обязаны обеспечить реализацию этого права.
Государственные кредиты на жилье
Военнослужащие с 20-летним стажем службы могут претендовать на государственный кредит для строительства или приобретения жилья.
- Срок кредитования: до 20 лет.
- Одноразовое право: кредит предоставляется только один раз.
- Финансирование: за счет средств государственного бюджета.
- Условия предоставления: регулируются Кабинетом Министров Украины.
Помощь с первым взносом
Военнослужащие, которые заключают первый контракт, имеют право получить компенсацию до 50% от первого взноса за кредит на жилье.
Интересно! Через два года службы государство предоставляет дополнительную компенсацию. Эта поддержка предоставляется единовременно и финансируется из специальных фондов, предусмотренных в государственном бюджете.