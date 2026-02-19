"На основі досвіду цієї зими": Україна підготує план на наступний опалювальний сезон

У четвер, 19 лютого, Володимир Зеленський провів традиційний селектор щодо ситуації з електрикою і теплопостачанням. Зокрема, на ньому детально обговорили відновлювальні роботи й забезпечення людей у регіонах, де умови особливо складні.

Яка ситуація в енергосистемі 19 лютого?

Йдеться про ситуацію в Одесі та частині громад області, а також на Дніпровщині й Миколаївщині. Деталі президент розповів у телеграмі.

Також президент заслухав звіти щодо ситуації в Харкові та області, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині.

Окремо проаналізовано досвід Запоріжжя, який можна масштабувати в інших регіонах. Начальник ОВА Іван Федоров доповів про роботу із захисту та відновлення об'єктів критичної інфраструктури.

Зокрема, на основі досвіду цієї зими підготують рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад. Відповідний план на наступний опалювальний сезон розглянуть і затвердять на загальнодержавному рівні.

Кожне українське місто, кожна громада, які не допустили цієї зими таких внутрішніх катастроф, що були, зокрема, в Києві, мають досвід, який може й повинен бути врахований у масштабі всієї України,

– наголосив Зеленський.

На урядовому рівні створять координаційний центр, який працюватиме для систематизації реального досвіду громад. Про це на селекторі домовилися з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Енергетичний селектор 19 лютого 2026 року / Фото Зеленського

Як можна підготуватися до наступної зими?