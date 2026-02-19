"На основі досвіду цієї зими": Україна підготує план на наступний опалювальний сезон
- Зеленський провів нараду щодо ситуації з електрикою і теплопостачанням, де обговорили відновлювальні роботи.
- На основі досвіду цієї зими Україна підготує план оновлення енергетичного забезпечення громад на наступний опалювальний сезон, уряд створить координаційний центр.
У четвер, 19 лютого, Володимир Зеленський провів традиційний селектор щодо ситуації з електрикою і теплопостачанням. Зокрема, на ньому детально обговорили відновлювальні роботи й забезпечення людей у регіонах, де умови особливо складні.
Яка ситуація в енергосистемі 19 лютого?
Йдеться про ситуацію в Одесі та частині громад області, а також на Дніпровщині й Миколаївщині. Деталі президент розповів у телеграмі.
Також президент заслухав звіти щодо ситуації в Харкові та області, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині.
Окремо проаналізовано досвід Запоріжжя, який можна масштабувати в інших регіонах. Начальник ОВА Іван Федоров доповів про роботу із захисту та відновлення об'єктів критичної інфраструктури.
Зокрема, на основі досвіду цієї зими підготують рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад. Відповідний план на наступний опалювальний сезон розглянуть і затвердять на загальнодержавному рівні.
Кожне українське місто, кожна громада, які не допустили цієї зими таких внутрішніх катастроф, що були, зокрема, в Києві, мають досвід, який може й повинен бути врахований у масштабі всієї України,
– наголосив Зеленський.
На урядовому рівні створять координаційний центр, який працюватиме для систематизації реального досвіду громад. Про це на селекторі домовилися з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.
Як можна підготуватися до наступної зими?
Нагадаємо, раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголошував, що для підготовки до наступної зими Україні потрібен план дій та визначення відповідальних за його реалізацію.
На думку експерта, заміщення вибулих потужностей можна організувати завдяки мобільним модульним котельням потужністю до 10 мегават. Один такий об'єкт здатен забезпечити теплом 25 – 30 багатоповерхівок.