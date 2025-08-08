До 24 серпня уряд підготував грошову виплату для українців. Її зможе отримати чимало громадян країни.

Скільки коштів отримають до Дня Незалежності особи з інвалідністю?

Йдеться про ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни тощо, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Чи нададуть доплату до пенсії особам, які мають інвалідність III групи

Зокрема особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин можуть розраховувати на такі суми:

I групи – 3 100 гривень;

II групи – 2 900 гривень;

III групи – 2 700 гривень.

Зверніть увагу! Також 3 100 отримають люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Хто ще отримає фінансову допомогу до Дня Незалежності?

Також виплати до Дня Незалежності можуть отримати такі українці:

450 гривень – учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога; 650 гривень – члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасники війни та жертви нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге; 1 000 гривень – учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків.

Важливо! Якщо особа не є пенсіонером, та не проходить службу, допомогу до Дня Незалежності буде проведено за заявою особи, яка має право на таку виплату.