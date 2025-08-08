Сколько средств получат лица с инвалидностью ко Дню Независимости в 2025 году
- Ко Дню Независимости лица с инвалидностью вследствие войны получат выплаты в зависимости от группы.
- Финансовую помощь также получат люди с особыми заслугами перед Родиной и другие граждане, которые подадут заявление, если они не являются пенсионерами или военнослужащими.
До 24 августа правительство подготовило денежную выплату для украинцев. Ее сможет получить немало граждан страны.
Сколько средств получат ко Дню Независимости лица с инвалидностью?
Речь идет о ветеранах войны, лицах с инвалидностью вследствие войны и т.д., сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
В частности лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признаны лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам могут рассчитывать на такие суммы:
- I группы – 3 100 гривен;
- II группы – 2 900 гривен;
- III группы – 2 700 гривен.
Обратите внимание! Также 3 100 получат люди, которые имеют особые заслуги перед Родиной.
Кто еще получит финансовую помощь ко Дню Независимости?
Также выплаты ко Дню Независимости могут получить такие украинцы:
- 450 гривен – участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага;
- 650 гривен – члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участники войны и жертвы нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз;
- 1 000 гривен – участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей.
Важно! Если лицо не является пенсионером, и не проходит службу, помощь ко Дню Независимости будет проведено по заявлению лица, которое имеет право на такую выплату.