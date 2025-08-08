Сколько средств получат ко Дню Независимости лица с инвалидностью?

Речь идет о ветеранах войны, лицах с инвалидностью вследствие войны и т.д., сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В частности лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признаны лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам могут рассчитывать на такие суммы:

I группы – 3 100 гривен;

II группы – 2 900 гривен;

III группы – 2 700 гривен.

Обратите внимание! Также 3 100 получат люди, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Кто еще получит финансовую помощь ко Дню Независимости?

Также выплаты ко Дню Независимости могут получить такие украинцы:

450 гривен – участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага; 650 гривен – члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участники войны и жертвы нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз; 1 000 гривен – участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Важно! Если лицо не является пенсионером, и не проходит службу, помощь ко Дню Независимости будет проведено по заявлению лица, которое имеет право на такую выплату.