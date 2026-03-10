Укр Рус
10 березня, 13:55
3

Оплату можуть не зарахувати: для чого потрібен особовий рахунок із платіжки

Дарина Пшенична
Основні тези
  • Особовий рахунок - це унікальний номер для ідентифікації споживача комунальних послуг, який можна знайти на квитанціях.
  • У банках України діє система IBAN, яка є особовим рахунком користувача у фінансовій сфері. 

Олату комунальних послуг можуть "загубити", однак для перевірки існує спеціальний код. У ньому є індивідуальна інформація про споживача. До того ж такі коди використовують не лише в комунальних кмпаніях.

Що таке особовий рахунок?

Про те, для чого потрібен індивідуальний код, йдеться в повідомленні філії "Газомережі".

Особовий рахунок – це десятизначний номер, він унікальний для кожного споживача комунальних послуг. Цифровий код можна знайти на кожній із квитанцій (паперовій та електронній зокрема) у лівій частині під реквізитами компанії, яка надає послугу. 

Зауважте! Номер – це ключовий інструмент для ідентифікації споживача в системі. Він містить всю важливу інформацію.

Так, за особовим рахунком можна встановити або перевірити:

  • поточні показники лічильника;
  • річну замовлену потужність;
  • поточну заборгованість, якщо така є;
  • історію оплати послуги.

Зокрема важливо під час оплати комуналки вказувати свій особовий рахунок, аби платіж "не загубився".

Зверніть увагу! Особовий рахунок створюють не лише для абонентів комунальних компаній. Є відповідні номери для клієнтів банків, також їх створюють для індивідуального обліку у різних організаціях.

Основними перевагами індивідуального номера є:

  • облік і контроль;
  • спрощення взаємодії між компанією(банком або організацією) та користувачем;
  • автоматизація процесів;
  • персоналізоване обслуговування.

Що відомо про особовий рахунок у банках?

У банках важливо розділяти особисті та підприємницькі рахунки. Про це пише taxer.ua.

Зокрема треба знати, що нині в Україні діє європейська система – IBAN. Це унікальний код із 29 знаків, де перші два – літери UA. Після цього йдуть 2 цифри коду перевірки, далі 6 цифр – код банку і наступні 19 – сам номер особового рахунку. 

Важливо! Не плутайте номер банківської картки з особовим рахунком. 

Номер картки – не є особовим рахунком. Це так званий окремий інструмент із 16 – 19 цифр, який використовують для швидких платежів в інтернеті чи покупок в магазині. Іншими словами, номер картки – це як доступ до власних грошей. Однак такий номер зміниться під час перевипуску картки, тобто він є тимчасовим інструментом.

IBAN – це унікальний і постійний номер для обліку коштів у банку. Тобто навіть якщо перевипустити картку й змінити її номер, код IBAN залишиться незмінним. Адже він призначається один раз і підкріплений до користувача незалежно від кількості карток та їхніх номерів.

