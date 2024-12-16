Не вплинуть на отримання допомоги: який прибуток не враховують при нарахування субсидії

Деякі грошові надходження держава не враховує під час призначення житлової субсидії. До цього списку належать доходи від продажу майна, різні соціальні допомоги тощо.

Які грошові надходження не впливають на отримання субсидій

Це зумовлено Порядком обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, пише 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Так до середньомісячного сукупного доходу родини під час призначення житлової субсидії не враховують:

сплачені громадянином аліменти (якщо є документальне підтвердження фактичної оплати);

отримані аліменти;

спеціальну бюджетну дотацію за вирощування молодняка великої рогатої худоби в господарствах фізосіб;

оплату праці членів виборчих комісій, громадян, які тимчасово працюють у таких комісіях, зокрема на період виборів;

допомогу, надану від громадських чи благодійних організацій;

грошову допомогу на поховання;

фіндопомогу дитбудинкам сімейного типу, прийомним родинам, сім'ям, де проживають від трьох дітей, разом з тими, над якими встановлена опіка/піклування, що виплачується за рахунок грошей міських бюджетів;

одноразову грошову допомогу, компенсацію, яку надають відповідно до законодавства чи за рішеннями місцевої влади, підприємств, установ, отриману упродовж одного календарного року;

компенсацію за санаторно-курортні путівки, технічні та інші засоби реабілітації, вартість дитячих новорічних подарунків;

допомогу, яку виплачують як відшкодування шкоди здоров’ю працівникам під час виконання ними трудових обов’язків;

одноразову натуральну допомогу "Пакунок малюка";

допомогу, надану в рамках реалізації соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку тергромад Донецької та Луганської областей;

кошти, отримані від розміщення депозитів у банках;

допомогу, яку надають з державного чи місцевого бюджету на купівлю житла;

гроші від продажу нерухомості, якщо була єдиним житловим приміщенням у власності громадянина, у разі купівлі іншого житла упродовж пів року після продажу;

допомогу на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої родини.

Зауважте! Водночас інший прибуток входить до середньомісячного сукупного доходу сім’ї та впливає на право субсидії.