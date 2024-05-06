Виплати ВПО продовжать, але тільки деяким категоріям

Ще на пів року внутрішньо переміщеним особам продовжили виплати від держави. Втім є такі категорії, яким доведеться повторно подати заяву на отримання допомоги, зокрема вагітним, особам з інвалідністю, неповнолітнім тощо.

Кому з ВПО продовжать виплати

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати допомогу від держави ще наступні 6 місяців. Водночас це право мають лише вразливі категорії, які потребують соцвиплат. Про такі зміни йдеться в оновленому Порядку надання допомоги ВПО.

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Уряд 22 березня вніс деякі зміни до Порядку надання допомоги ВПО.

Серед ВПО, яким продовжили виплати, є:

особи, виплати яким продовжать автоматично,

особи, яким необхідно подати заяву для продовження виплат на себе,

особи, яким виплати продовжують на всю сім'ю за заявою одного з членів сім’ї.

ВПО, які мають особисто подати заяву знову

Неповнолітні діти до 18 років:

ті, які прибули без супроводу законних представників,

перебувають у сім’ях патронатних вихователів,

діти, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування і які тимчасово влаштовані у сім’ї родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу серед ВПО.

До речі, подати заяву в інтересах дитини можуть:

особи, які перебувають у сімейних або родинних відносинах з дитиною, при наявності документа, який підтверджує такі відносини,

особи, уповноважена батьками або іншими законними представниками на супровід дитини, за наявності письмової заяви одного з законних представників,

особи, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, що залишилася без батьківського піклування,

патронатний вихователь або інші відповідні особи.

Патронатний вихователь:

допомога надається на період, поки дитина перебуває в сім'ї патронатного вихователя, але не більше ніж на 6 місяців.

Студенти до 23 років:

які навчаються денно чи за дуальною формою і не мають власних сімей.

Вони можуть подати заяву на допомогу, якщо фактично проживають окремо від батьків.

Вагітні жінки:

йдеться про жінок після 30-го тижня вагітності, або ж після 27-го тижня для тих, хто постраждав від аварії на ЧАЕС.

Їхні документи, що підтверджують непрацездатність, включають запис у Реєстрі медичних висновків або відповідну довідку з медичного закладу.

Особи з інвалідністю ІІІ групи:

виплати продовжаться лише якщо середньомісячний дохід на одного члена сім'ї, яка отримує допомогу, за останні 3 місяці або за минулий квартал не перевищує 9 444 гривні на місяць.

Особи, які втратили працездатність:

якщо середньомісячний дохід на одного отримувача допомоги за останні 3 місяці чи минулий квартал не перевищує 9 444 грн, виплати продовжаться. Це стосується осіб пенсійного віку, які не отримують пенсії через недостатній стаж.

Особи з тяжкими формами захворювань:

у такому випадку заяву потрібно подати особисто, незалежно від наявності встановленої інвалідності. Діагноз підтверджується формами 027/о та/або 028/о.

! Для цих категорій допомога буде схвалена лише безпосередньо для заявника. Що стосується членів сім'ї, то вони зможуть продовжити отримання виплат на загальних умовах, але для цього їм необхідно подати окрему заяву.