Виплати ВПО продовжать, але тільки деяким категоріям
Ще на пів року внутрішньо переміщеним особам продовжили виплати від держави. Втім є такі категорії, яким доведеться повторно подати заяву на отримання допомоги, зокрема вагітним, особам з інвалідністю, неповнолітнім тощо.
Кому з ВПО продовжать виплати
Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати допомогу від держави ще наступні 6 місяців. Водночас це право мають лише вразливі категорії, які потребують соцвиплат. Про такі зміни йдеться в оновленому Порядку надання допомоги ВПО.
Читайте також Виплати для ВПО: що зміниться для переселенців у травніНагадуємо! Уряд 22 березня вніс деякі зміни до Порядку надання допомоги ВПО.
Серед ВПО, яким продовжили виплати, є:
- особи, виплати яким продовжать автоматично,
- особи, яким необхідно подати заяву для продовження виплат на себе,
- особи, яким виплати продовжують на всю сім'ю за заявою одного з членів сім’ї.
ВПО, які мають особисто подати заяву знову
Неповнолітні діти до 18 років:
- ті, які прибули без супроводу законних представників,
- перебувають у сім’ях патронатних вихователів,
- діти, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування і які тимчасово влаштовані у сім’ї родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу серед ВПО.
До речі, подати заяву в інтересах дитини можуть:
- особи, які перебувають у сімейних або родинних відносинах з дитиною, при наявності документа, який підтверджує такі відносини,
- особи, уповноважена батьками або іншими законними представниками на супровід дитини, за наявності письмової заяви одного з законних представників,
- особи, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, що залишилася без батьківського піклування,
- патронатний вихователь або інші відповідні особи.
Патронатний вихователь:
- допомога надається на період, поки дитина перебуває в сім'ї патронатного вихователя, але не більше ніж на 6 місяців.
Студенти до 23 років:
- які навчаються денно чи за дуальною формою і не мають власних сімей.
Вагітні жінки:
- йдеться про жінок після 30-го тижня вагітності, або ж після 27-го тижня для тих, хто постраждав від аварії на ЧАЕС.
Особи з інвалідністю ІІІ групи:
- виплати продовжаться лише якщо середньомісячний дохід на одного члена сім'ї, яка отримує допомогу, за останні 3 місяці або за минулий квартал не перевищує 9 444 гривні на місяць.
Особи, які втратили працездатність:
- якщо середньомісячний дохід на одного отримувача допомоги за останні 3 місяці чи минулий квартал не перевищує 9 444 грн, виплати продовжаться. Це стосується осіб пенсійного віку, які не отримують пенсії через недостатній стаж.
Особи з тяжкими формами захворювань:
- у такому випадку заяву потрібно подати особисто, незалежно від наявності встановленої інвалідності. Діагноз підтверджується формами 027/о та/або 028/о.