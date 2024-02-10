Менша допомога США – менша пенсія: чи справді це так

Новина про те, що в США прописали заборону на відшкодування пенсій прямої бюджетної підтримки викликає певне хвилювання щодо українських виплат. Водночас в бюджетному комітеті Верховної Ради пояснили, що хвилюватися не потрібно.

Що буде з пенсіями без допомоги союзників

Сенат США, 5 лютого, прописав заборону на відшкодування пенсій прямої бюджетної підтримки США у законопроєкті про додаткові асигнування. Однак її ще не затвердили.

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Така заборона, на думку голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласої, не вплине на виплати для українців. Все тому, що пенсії захищені статтею видатків, а це означає, що гроші на них будуть завжди.

Роксолана Підласа Голова бюджетного комітету Верховної Ради Пенсії платяться коштом ЄСВ. Державний бюджет покриває дефіцит Пенсійного фонду і платить пенсії окремим категоріям пенсіонерів, які раніше працювали на державу. Видатки для Пенсійного фонду – це захищена стаття видатків державного бюджету.

Підласа додала, що видатки проплачуються одразу після військових видатків. Саме тому проблем з пенсійним забезпеченням не буде, навіть якщо пряма бюджетна допомога від США буде меншою, ніж очікувалось.

Запасний план

Україна готує план на випадок, якщо США не ухвалять рішення щодо допомоги. Йдеться про понад 60 мільярдів доларів допомоги, запропоновані президентом США Джо Байденом для озброєнь і який заблокували у Сенаті. Саме тому Україна готує запропонувати альтернативу МВФ.

Персонал МВФ на чолі з головою місії фонду в Україні Гевіном Греєм відвідає Київ на три дні, починаючи з 12 лютого. Це буде візит перед офіційними переговорами щодо України в сусідній Польщі.

Події відбудуться перед переглядом кредитної програми МВФ, який може розблокувати транш допомоги в розмірі 900 мільйонів доларів. Водночас в Національному банку України не прокоментували цю інформацію, а МВФ відмовився від коментарів.