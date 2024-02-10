Что будет с пенсиями без помощи союзников

Сенат США, 5 февраля, прописал запрет на возмещение пенсий прямой бюджетной поддержки США в законопроекте о дополнительных ассигнованиях. Однако его еще не утвердили.

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Такой запрет, по мнению председателя бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласой, не повлияет на выплаты для украинцев. Все потому, что пенсии защищены статьей расходов, а это значит, что деньги на них будут всегда.

Роксолана Пидласа Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Пенсии платятся за счет ЕСВ. Государственный бюджет покрывает дефицит Пенсионного фонда и платит пенсии отдельным категориям пенсионеров, которые ранее работали на государство. Расходы для Пенсионного фонда – это защищенная статья расходов государственного бюджета.

Пидласа добавила, что расходы проплачиваются сразу после военных расходов. Именно поэтому проблем с пенсионным обеспечением не будет, даже если прямая бюджетная помощь от США будет меньше, чем ожидалось.

Запасной план

Украина готовит план на случай, если США не примут решение о помощи. Речь идет о более 60 миллиардах долларов помощи, предложенные президентом США Джо Байденом для вооружений и который заблокировали в Сенате. Именно поэтому Украина готовит предложить альтернативу МВФ.

Напоминаем! Персонал МВФ во главе с главой миссии фонда в Украине Гэвином Греем посетит Киев на три дня, начиная с 12 февраля. Это будет визит перед официальными переговорами по Украине в соседней Польше.

События состоятся перед пересмотром кредитной программы МВФ, который может разблокировать транш помощи в размере 900 миллионов долларов. В то же время в Национальном банке Украины не прокомментировали эту информацию, а МВФ отказался от комментариев.