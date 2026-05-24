Залишилось 15 днів: хто може залишитися без частини пенсійного стажу

До завершення оцифрування трудових книжок залишилось 15 днів, тому багатьох пенсіонерів хвилює, чи потрібно переводити документи в електронний формат уже після виходу на пенсію. Це стосується як працюючих, так і непрацюючих громадян.

Що буде, якщо не оцифрувати трудову книжку?

До завершення переходу на електронні трудові книжки в Україні залишилися лічені дні, через що серед пенсіонерів зростає занепокоєння: чи можуть виникнути проблеми з пенсією через неоцифрований стаж. Особливо це питання хвилює людей, які працювали ще до появи електронних реєстрів.

Втім, далеко не всі пенсіонери ризикують втратити виплати через відсутність електронної трудової книжки. У більшості випадків Пенсійний фонд уже врахував необхідний страховий стаж під час призначення пенсії, а тому додатково переводити документи у цифровий формат не потрібно.

Зверніть увагу! Офіційно перехід на електронні трудові книжки в Україні має завершитися 10 червня 2026 року. Після цього саме цифрові дані стануть основним джерелом підтвердження страхового стажу для призначення та перерахунку пенсій, зазначає Пенсійний фонд.

Оцифрування документів доступне як для працівників, так і для роботодавців через вебпортал Пенсійного фонду. У перспективі система має повністю замінити паперові трудові книжки та автоматизувати процес нарахування пенсій.

На тлі цифровізації державних сервісів це фактично означає завершення епохи паперових трудових книжок, які десятиліттями залишалися головним документом для підтвердження трудового стажу українців.

Кому не варто хвилюватися через оцифрування?

Насамперед це стосується працюючих пенсіонерів. Дані про їхню трудову діяльність після 2004 року вже містяться у державних реєстрах, а інформація про стаж, необхідний для призначення пенсії, зазвичай була перевірена раніше.

Також без нагальної потреби можуть не оцифровувати трудові книжки пенсіонери, які завершили трудову діяльність та не планують перерахунок виплат у майбутньому. Якщо всі роки стажу вже враховані коректно, ризиків для пенсії практично немає.

Важливо! Експерти радять не покладатися виключно на старі паперові документи. Перевірити, чи всі записи потрапили до електронної системи, можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України.

Кому треба оцифрувати трудову?

Основна проблема стосується періодів роботи до 2004 року. Саме тоді в Україні ще не діяла сучасна система персоніфікованого обліку, тому значна частина інформації про стаж зберігалася лише у паперових трудових книжках та архівах підприємств.

Через це у частини українців можуть виникати проблеми з підтвердженням окремих періодів роботи. Особливо часто труднощі виникають у людей, які працювали на підприємствах, що вже ліквідовані, або втратили архіви через війну чи реорганізацію.

Зверніть увагу! У Пенсійному фонді наголошують, якщо у трудовій книжці є помилки, неточності або пропущені записи, їх варто виправити до завершення переходу на електронний формат.

Що робити, якщо у трудовій є помилки?