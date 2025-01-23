Долар почав падати через "митні плани" Трампа щодо Мексики, Китаю та Канади

Долар США 22 січня сягнув нового двотижневого мінімуму. Це сталося через те, що інвестори продовжують чекати конкретних оголошень щодо митних планів Дональда Трампа щодо іноземних товарів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. До цього Трамп обіцяв ввести мита на товари з Мексики та Канади.

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Яка ситуація склалася з доларом на тлі заяв Трампа про мита

Увечері 21 січня Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість запровадження 10% мита на товари, імпортовані з Китаю, з 1 лютого. Того ж дня він зазначив, що Мексика та Канада можуть зіткнутися з тарифами у розмірі близько 25%.

Президент США також пообіцяв запровадити мита на європейський імпорт, однак не уточнив жодних деталей.

Попри погрози, відсутність конкретних планів щодо нових мит у перший день президентства Дональда Трампа призвела до того, що долар впав на 1,2%.

Водночас у вівторок валюта трохи стабілізувалася, закінчивши день без змін.

Індекс долара, який відстежує курс валюти щодо шести основних конкурентів, у середу, 22 січня, опустився до найнижчого рівня з 6 січня — 107,75, зменшивши ринкове зростання.