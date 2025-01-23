Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. До цього Трамп обіцяв ввести мита на товари з Мексики та Канади.

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Яка ситуація склалася з доларом на тлі заяв Трампа про мита

Увечері 21 січня Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість запровадження 10% мита на товари, імпортовані з Китаю, з 1 лютого. Того ж дня він зазначив, що Мексика та Канада можуть зіткнутися з тарифами у розмірі близько 25%.

Президент США також пообіцяв запровадити мита на європейський імпорт, однак не уточнив жодних деталей.

Попри погрози, відсутність конкретних планів щодо нових мит у перший день президентства Дональда Трампа призвела до того, що долар впав на 1,2%.

Водночас у вівторок валюта трохи стабілізувалася, закінчивши день без змін.

Індекс долара, який відстежує курс валюти щодо шести основних конкурентів, у середу, 22 січня, опустився до найнижчого рівня з 6 січня — 107,75, зменшивши ринкове зростання.