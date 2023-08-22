Російська економіка у п'ятірці лідерів, а росіяни є довгожителями: чергові "брєдні" Путіна

Поки рубль продовжує впевнено рухатися на дно, президент Росії живе у власному світі. Він заявив, що російська економіка входить у п'ятірку найсильніший.

Він переконаний, що Росія розвивається навіть швидше, ніж Німеччина. І це після того, як рубль віднесли до топу найслабших валют світу.

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"Сильна" російська економіка

Владімір Путін на засіданні ради зі стратегічного розвитку та нацпроектів заявив, що нібито темпи економічного розвитку – читати як деградації, доволі стабільні. Схоже, президент Росії забув перевернути графік, адже нещодавно за 1 долар росіяни вимушені були платити 100 рублів.

Бюджетна ситуація у Росії стійка і несе ризиків. За липень-вересень бюджет буде зведений з профіцитом, а за підсумками року перевищення видатків над доходами становитиме заплановані 2% ВВП,

– заявив Путін.

Він глибоко переконаний, що Росія за підсумками 2022 року увійшла до п'ятірки найбільших економік світу та обігнала Німеччину.

Неймовірна заява Путіна: дивіться відео

При цьому, президент Росії все ж визнав, що інфляційні ризики ростуть. Головною метою російської влади зараз є не збільшення доходів громадян чи розвиток бізнесу, а, як заявив Путін, стримування росту цін.

У Росії почало зменшуватися населення

Також Путін заявив, що для "процвітання" російської економіки необхідно зберегти населення. Він заявив, що тривалість життя росіянина виросла з часів пандемії. Начебто тепер в середньому росіяни живуть 73 роки. Він впевнений, що "позитивна динаміка" стала результатом дій російської влади.

Проте все ж є якісь "але". В Росії почало народжуватися менше дітей – у порівнянні з минулим роком. Путін не називає причину такого явища, але вже готовий це вирішувати.

У всіх регіонах запущено додаткові заходи у сфері демографії. Нам необхідно підтримувати традиційні цінності, сім'ї, об'єднати сили держави, суспільства та релігійних конфесій,

– сказав президент Росії.

Дуже двозначно звучить запуск нового проєкту у Росії. З вересня цього року там розпочне роботу єдина система допомоги жінкам, які самостійно виховують дітей. Путін одразу ж швидко додав, що програма розповсюджується також на повні сім'ї.

Владімір Путін на сторожі російської демографії: дивіться відео

Стан російської економіки