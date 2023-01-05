Росія не матиме грошей на пенсії та зарплати: ціна на газ стрімко падає

Ціни на російські енергоносії зменшуються. В бюджеті країни-агресорки з'являється все більша прірва, адже левову частину його наповнення ставлять кошти від експорту газу, нафти тощо.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він переконаний, що це падіння цін потужно вдарить по різних сферах російського життя.

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Ус згадав два економічні фактори, які лежали в основі розпаду Радянського Союзу:

ціни на водні, адже Радянський Союз переважно експортував нафту, газ та інші види воднів;

залежність від постачання хліба у країну, бо СРСР значною мірою імпортувала хліб.

Свого часу, згадав економічний експерт, Королівство Саудівська Аравія домовилося із адміністрацією президента США Рональда Рейгана і підвищило видобуток енергоносіїв. Тоді ціни на нафту та паливо різко впали вниз, Радянський Союз почав недоотримувати кошти, і не мав достатньо грошей навіть для того, щоб купувати хліб. Врешті значною мірою саме це призвело до розпаду Радянського Союзу.

Прибуток від експорту воднів

Нині Росія вже не так залежить від хліба, з 2003 року вона змінила вектор з покупця хліба на продавця. За словами Уса, вона нині провідний світовий експортер зернових. Але лишилося те, що значний прибуток країна отримує від експорту воднів.

Якщо ми подивимося офіційну структуру експорту воднів Росії, там на першому місці йде нафта, на другому – нафтопродукти, на третьому – вугілля, і лише на четвертому – природний газ,

– додав спікер.

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Не буде пенсій та зарплат

Газ приносить Росії чимало грошей, наголосив Ус. Скорочення цін на газ означає, що вони просто заробляють менше, відповідно їхній бюджет, який останні місяці значною мірою формувався коштом вливань "Газпрому", зменшиться.

У 2023 році ми побачимо ситуацію, коли певні суб’єкти Росії не зможуть елементарно отримувати необхідні кошти для виплат пенсій та зарплат,

– підсумував Ус.

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