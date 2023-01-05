Об этом 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс. Он убежден, что это падение цен сильно ударит по разным сферам российской жизни.

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Усс упомянул два экономических фактора, которые лежали в основе распада Советского Союза:

цены на водороды, ведь Советский Союз преимущественно экспортировал нефть, газ и другие виды водородов;

зависимость от поставок хлеба в страну, потому что СССР в значительной степени импортировал хлеб.

В свое время, упомянул экономический эксперт, Королевство Саудовская Аравия договорилось с администрацией президента США Рональда Рейгана и повысило добычу энергоносителей. Тогда цены на нефть и топливо резко упали вниз, Советский Союз начал недополучать средства, и не было достаточно денег даже для того, чтобы покупать хлеб. Наконец, в значительной степени именно это привело к распаду Советского Союза.

Прибыль от экспорта водородов

Сейчас Россия уже не так зависит от хлеба, с 2003 года она изменила вектор покупателя хлеба на продавца. По словам Уса, она сейчас ведущий мировой экспортер зерновых. Но осталось то, что значительную прибыль страна получает от экспорта водородов.

Если мы посмотрим официальную структуру экспорта водородов России, там на первом месте идет нефть, на втором – нефтепродукты, на третьем – уголь, и только на четвертом – природный газ,

– добавил спикер.

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Не будет пенсий и зарплат

Газ приносит России немало денег, подчеркнул Усс. Сокращение цен на газ означает, что они просто зарабатывают меньше, соответственно их бюджет, который в последние месяцы в значительной степени формировался на средства вливаний "Газпрома", уменьшится.

В 2023 году мы увидим ситуацию, когда определенные субъекты России не смогут элементарно получать необходимые средства для выплат пенсий и зарплат.

– подытожил Усс.

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