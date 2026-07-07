Ворог полює на українські заправки: кількість атак на АЗС зросла до 20 на тиждень

Російські війська значно наростили кількість атак на українські автозаправні станції, намагаючись вразити паливну інфраструктуру країни. Найбільше під ударом опинилися прифронтові області, однак географія обстрілів поступово розширюється.

Росія збільшила кількість атак на українські АЗС

За даними аналітиків НафтоРинку, починаючи з весни 2026 року російські війська суттєво активізували удари по українських автозаправних станціях. Під обстріли потрапляють як великі національні мережі, так і регіональні оператори.

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Фахівці пов'язують таку тактику з прагненням Росії завдати максимальної шкоди паливній інфраструктурі України після успішних ударів Сил оборони по російських нафтопереробних заводах.

Якщо в період із жовтня до квітня фіксували в середньому лише 2–3 пошкоджені АЗС на тиждень, то вже з квітня інтенсивність атак різко зросла. До середини червня ворог уражав близько 13 заправок щотижня, а наприкінці місяця цей показник збільшився до 15,5 об'єкта.

На початку липня ситуація стала ще складнішою – аналітики зафіксували до 20 пошкоджених або атакованих АЗС за тиждень. Загалом із квітня зареєстровано вже 186 випадків ураження чи пошкодження автозаправних комплексів.

Найбільш небезпечними залишаються Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області. Водночас із травня цілеспрямовані атаки почали фіксувати також у Полтавській, Одеській, Дніпропетровській та Київській областях.

Під ударами опинилися близько 20 брендів паливного ринку. Найбільше атакованих об'єктів зафіксовано у мережі UKRNAFTA, а також у WOG, БРСМ, Marshal і BVS. Особливо помітним стало збільшення ударів по трасових автозаправних комплексах, які розташовані більш ніж за 100 кілометрів від лінії фронту.

Як пропонують захистити паливну інфраструктуру

Аналітики наголошують, що для збереження безперебійної роботи паливної інфраструктури необхідно впроваджувати комплексні заходи захисту. Йдеться як про інженерне укріплення автозаправних комплексів, так і про зміни в організації їхньої роботи у прифронтових регіонах. За оцінками експертів, залежно від розташування та розміру АЗС вартість захисних конструкцій може становити від 1–2 до 10 мільйонів гривень.

Окремо пропонується переглянути правила роботи АЗС у небезпечних районах. Зокрема, аналітик Олександр Сіренко пропонує тимчасово звільнити операторів, які працюють у межах 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення, від окремих податкових платежів. На його думку, зекономлені кошти можна спрямувати на облаштування захисної інфраструктури.

Ще однією ініціативою є легалізація роботи мобільних АЗС для компаній, чиї стаціонарні заправки були знищені або пошкоджені внаслідок російських атак. Це дозволило б забезпечити пальним громади, які тимчасово залишилися без доступу до звичайної паливної інфраструктури.

Важливо! Експерти зазначають, що системне посилення захисту АЗС стає питанням не лише безпеки бізнесу, а й стійкості критичної інфраструктури країни. Від безперебійної роботи паливного ринку залежить функціонування транспорту, логістики, екстрених служб і економіки загалом, тому інвестиції у захист таких об'єктів набувають стратегічного значення.

Раніше ми повідомляли, що Росія посилила удари по українських автозаправних станціях у відповідь на удари дронів по її НПЗ. Лише за один місяць постраждали понад 100 АЗС у кількох областях України.