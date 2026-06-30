Паливна криза дійшла до столиці: які обмеження запровадили у Москві та області
Лімити на продаж пального вже запровадили у російській столиці. А саме – на АЗС "Газпромнефть" та "Лукойл" в Москві та області.
Що відбувається у Москві на тлі паливної кризи
Про це повідомило російське ЗМІ "РБК".
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- На заправках "Газпромнефті" одному клієнту продають не більше, ніж 30 літрів бензину або 60 літрів дизпального за одну заправку. Водночас пальне в каністри не відпускають.
- На трасових АЗС "Газпромнефть" – до 30 літрів бензину або до 200 літрів дизелю на одну особу.
На одній із московських АЗС мереж також не дозволяється купити більше, ніж 30 літрів бензину.
Обмеження запровадили й на трьох АЗС "Лукойлу" в Москві. На одній станції ліміт встановили на рівні 30 літрів пального на людину, на тоді як на двох інших – 20 літрів.
Водночас продаж у каністри також не здійснюється.
Таким чином, українські удари вплинули не тільки на регіони чи тимчасово окуповані Росією території. Проблеми з пальним вже "дійшли" до Москви, чого раніше ніколи не було.
Що ще відомо про паливну кризу
Російська влада може дозволити виробництво та продаж бензину й дизелю екологічних стандартів "Євро-2", "Євро-3" та "Євро-4". Дозвіл планують видати до липня 2027 року.
Паливна криза дійшла вже до багатьох регіонів. Там запроваджені обмеження на продаж пального та дизелю.